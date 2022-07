Sport, culture, jeunesse: Armand-Bombardier, un parc à tout faire

Rivière-des-Prairies ne manque pas d’espaces verts où se retrouver, à l’image du parc Armand-Bombardier. Situé au croisement des boulevards Perras et Armand-Bombardier, dans une partie densément peuplée de l’arrondissement, c’est un point de rendez-vous incontournable dans le quartier.

Le vaste espace vert est tout d’abord idéal pour l’activité sportive, quelle qu’elle soit. C’est un endroit prisé des joggeurs de passage, mais il permet aussi la pratique de nombreux sports collectifs. Baseball, basketball ou nouveaux sports comme le très en vogue spikeball; il y a de la place pour tout le monde!

Il est également possible de venir s’y amuser en hiver. Cette année, une patinoire extérieure sera installée dans le parc dès que le mercure passera sous zéro. Les travaux d’aménagement sont en cours à quelques endroits du parc, et devraient durer jusqu’à l’automne.

Armand-Bombardier, c’est aussi l’endroit privilégié pour participer à des événements et rencontrer d’autres habitants. C’est dans ce parc que vous pourrez par exemple vous déhancher en août lors d’un spectacle de musique brésilienne. D’autres concerts sont d’ailleurs programmés dans le cadre de la Vague estivale.

Depuis l’an dernier, un chalet a été aménagé devant la place située à l’entrée sud du parc. Le bâtiment accueille déjà plusieurs organismes – du milieu communautaire, notamment – qui y tiennent des activités. La pièce principale peut accueillir jusqu’à 80 personnes assises avec l’option de séparer la salle par un mur. Une double cuisine collective ainsi que deux locaux sont aussi mis à la disposition des usagers du chalet.

L’espace extérieur, lui, peut accueillir jusqu’à 50 personnes et les espaces verts vallonnés entourant la scène servent de gradins naturels pour le public. C’est d’ailleurs à cet endroit que les habitants de Rivière-des-Prairies pourront aller voir du cinéma en plein air. La diffusion d’un film d’animation est notamment prévue le 5 août.

Après les travaux d’aménagement, le parc sera d’autant plus incontournable qu’il accueillera une station de vélos BIXI et une toile de projection. Avec l’éclairage flambant neuf des terrains ou encore la plantation de plus de 170 arbres et arbustes, nul doute qu’Armand-Bombardier attirera de nombreux visiteurs.

On mange!

Après un après-midi au parc, la fringale doit être bien là! Pas de panique, on va vous aider! Redescendez l’avenue Armand-Bombardier, direction sud, et tournez à gauche sur l’avenue André-Ampère. Vous y trouverez plusieurs dépanneurs et épiceries qui proposent notamment de nombreux produits caribéens. Il y a aussi un café, deux restaurants antillais, une pizzeria ou encore un bar à jus.

Plus de culture?

Si tous les événements culturels et activités organisés au chalet du parc Armand-Bombardier ne vous ont pas rassasiés, il vous reste une découverte de choix à faire dans Rivière-des-Prairies: la maison de la culture Pierre-Chartrand. Situé en bordure du boulevard Gouin, ce bâtiment construit au 18e siècle accueille aujourd’hui de nombreuses expositions. Il a d’ailleurs été reconnu comme immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle par la Ville de Montréal.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.