Les travaux du parc Médéric-Archambault ont débuté

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a débuté les travaux pour l’aménagement du parc Médéric-Archambault, travaux qui devraient durer trois ans.

Un mur écologique a été mis en place afin de bloquer le passage de vent pouvant endommager les futurs arbres fruitiers. Près de 70 arbres et 250 arbustes seront également plantés dans le parc.

Concernant les arbres fruitiers en question, ce sont près de 300 personnes qui ont répondu à un sondage sur le type d’arbres qui seront plantés, et ce sont les cerisiers doux, et les pruniers japonais qui sont arrivés en tête des votes.

«Ça fait près de deux ans qu’on en parle, et voici, nous y sommes: le début des travaux du parc Médéric-Archambault! C’est un ambitieux et unique projet que nous allons réaliser ici, qui va complètement transformer notre entrée de ville. Ces travaux sont les premiers balbutiements d’un chantier qui s’étendra sur trois ans et qui à terme, fera la fierté de tout l’arrondissement, j’en suis convaincue!», s’émeut la mairesse, Caroline Bourgeois, par voie de communiqué.