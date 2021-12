Un voyage pour découvrir les pratiques de la Finlande en éducation

La directrice en innovation technologique et pédagogique du Collège Bourget, Marie-Andrée Croteau, s’est envolée pour la Finlande le 3 décembre afin d’y passer 17 jours. Ce voyage lui permettra de découvrir les pratiques en éducation de ce pays scandinave et d’en faire profiter les enseignants et directions d’écoles d’ici.

Ce projet est né du désir commun qu’avait Mme Croteau et de Marc-André Girard, un directeur d’école, de faire en sorte que les élèves soient davantage motivés et impliqués dans le curriculum qui leur est proposé.

«Marc-André a fait un projet avec l’Université de Nice il y a quelques années, ce qui l’a mené à rencontrer un intervenant là-bas que moi j’ai fait venir au Québec il y a quelques années, explique Marie-Andrée Croteau. Ce qu’il nous a dit sur la Finlande nous a fait rêver.»

Le duo a donc décidé de prendre deux semaines de congé à même leur banque de vacances afin d’organiser ce voyage bénévolement. Ils visiteront une dizaine de villes et rencontreront plusieurs enseignants, élèves et intervenants.

Ils ont également été invités à la fête de la lumière qui est célébrée en Finlande afin qu’ils puissent observer de quelles façons les événements spéciaux sont vécus dans les écoles. Des rencontres avec des familles sont également prévues. Elles visent à comprendre de quelles manières l’école est perçue dans les foyers.

«On a plein de livres qui parlent de la Finlande et tout ce qu’ils nous disent, c’est super intéressant, mais on se demande toujours comment ça se passe pendant une journée typique pour que ça fonctionne aussi bien que ça, explique-t-elle. On veut aller chercher les non-dits.»

Différences

Selon la directrice en innovation technologique et pédagogique, la Finlande aurait une longueur d’avance sur le Québec en matière d’implication des jeunes dans leur parcours scolaire.

«Les élèves sont plus impliqués malgré qu’il y ait moins d’heures de classe et qu’ils sont moins encadrés, avance-t-elle. Par exemple, il n’est pas nécessaire d’avoir des surveillants partout.»

«C’est vraiment inspirant ce qu’il y a dans notre programme scolaire ici, mais on ne se rend pas nécessairement au bout de ces idées en pratique. Est-ce la même chose en Finlande? On lit de belles choses, mais on veut voir concrètement comment on touche vraiment à ces valeurs-là en pratique, et si c’est le cas, comment on y arrive.» Marie-Andrée Croteau

Le niveau de stress serait également moins important et les évaluations, moins fréquentes. «On a tendance à se demander si l’élève retiendra la matière s’il n’est pas évalué, continue-t-elle. On veut essayer de comprendre quelle est l’étincelle qui fait en sorte que ça marche aussi bien là-bas.»

Diffusion

Lors de leur séjour, les deux passionnés d’éducation documenteront ce qu’ils auront appris au moyen d’articles, de vidéos et de photos. Étant tous les deux doctorants, et donc habitués à écrire rapidement, ils ne comptent pas attendre leur retour avant de commencer la publication.

Sur une page Facebook nommée MAGIRARD, ils comptent faire des vidéos en direct et publier des récits de voyage dans les prochaines semaines.

Marie-Andrée Croteau prévoit également de faire profiter le Collège Bourget de son expérience. «On dit qu’il faut changer, mais on peut commencer par changer à l’interne, notamment en allant se chercher des modèles inspirants, et après, peut-être, on l’espère, il y aura des changements dans la structure qui répondront à ces besoins», explique-t-elle.

Le duo a envoyé une lettre au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, dans l’espoir d’obtenir du financement pour ce projet, sans succès. Une page GoFundMe a été créée afin d’amortir la facture de l’expédition. Dans tous les cas, ils iront à la rencontre des Finlandais du 3 au 19 décembre.