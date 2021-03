William Dandjinou de retour des Championnats du monde

William Dandjinou est revenu au pays la semaine dernière après avoir participé aux Championnats de monde de patinage de vitesse, qui ont eu lieu aux Pays-Bas. Il s’agissait de sa première compétition de la saison, qui vient tout juste de se terminer.

Classé 4e meilleur patineur au Canada, le Verdunois de 19 ans a seulement participé à la course à relais. «J’étais là pour aider le Canada à avoir le meilleur résultat possible et essayer qu’il soit couronné champion du monde en relais», raconte l’athlète qui prenait part pour la première fois en relais aux Championnats du monde.

Il admet avoir une petite déception de ne pas avoir compétitionné aux épreuves individuelles, mais il souligne que ces coéquipiers étaient «très aptes» à y participer.

Il s’agissait de la seule compétition de la saison pour Dandjinou et aussi la seule depuis des mois. Il a ressenti un certain stress à l’approche de la course.

«Je n’avais pas envie de décevoir mon équipe», relate-t-il

L’athlète nuance toutefois que le fait d’avoir moins de compétitions permet de faire plus d’entraînements et donc d’être bien préparé.

«La pandémie oui ça m’a affecté, mais je pense que j’ai surmonté l’épreuve et que j’en suis sorti plus fort au final.» -William Dandjinou

Le Canada a terminé 5e en relais aux Championnats du monde. «Honnêtement, on aurait pu gagner, on avait le talent pour dans l’équipe. Il y a eu en demi-finale un petit dérapage à la fin, et on a perdu une position», raconte Dandjinou. L’équipe s’est donc qualifiée pour la finale B, qu’elle a remportée aisément.

«On était assez fort pour être champion du monde, mais ce sont des choses qui arrivent», soulève l’athlète.

Procédure

Arrivée aux Pays-Bas pour la compétition, l’équipe canadienne a subi plusieurs tests pour la COVID-19, en plus de devoir respecter les autres mesures de sécurité en place. Jusqu’au dernier test avant la compétition, les athlètes devaient porter un masque en tout temps même aux entraînements précompétitions.

Après les résultats du dernier test, il était permis d’enlever le masque sur la glace seulement, et nulle part ailleurs dans l’aréna.

De plus, ils ont compétitionné devant des estrades vides alors qu’à l’habitude elles sont bondées lors de ce genre d’épreuve. «Normalement dans une compétition comme celle-là, il y a aussi une aire où les athlètes peuvent regarder les autres courses», explique William Dandjinou. Or, les athlètes ont visionné les autres courses de leur hôtel par webdiffusion.

Le Verdunois termine présentement sa quarantaine à Montréal dans un hôtel où il se concentre sur ses études. «J’ai vraiment utilisé cette période de quarantaine pour visualiser quel genre de patineur je voulais être et où je voulais aller», ajoute-t-il.

L’athlète considère avoir conservé ses aptitudes dans son sport durant la pandémie puisqu’il a continué à s’entraîner et, grâce à l’équipe nationale, à patiner avec des mesures de sécurité.

Il a maintenant dans la mire les prochains Jeux olympiques qui devraient avoir lieu en 2022 à Pékin si tout se déroule comme prévu. Les préqualifications commenceraient dès cet automne. Le patineur se concentre sur son entraînement de l’été puisqu’il est conscient que plusieurs autres joueurs ont du potentiel pour cet événement mondial.