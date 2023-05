Les Villerois invités à s’exprimer sur l’apaisement de la circulation

L’heure est à la consultation dans le quartier Villeray et dans une petite partie de Parc-Extension. L’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension (VSP) veut connaître l’opinion des résidents pour mettre sur pied un plan d’apaisement de la circulation.

Le but de ce plan d’apaisement? Rendre plus sécuritaires les déplacements actifs dans le quartier alors que la majorité de la population du secteur ne se déplace pas en voiture. Ce plan devrait ainsi permettre de diminuer la circulation dans les rues résidentielles et de limiter la vitesse des automobilistes.

«Marcher et se rendre à vélo à l’école ou au boulot ne devrait pas se faire au péril de notre vie. C’est tout simplement inacceptable», s’est d’ailleurs indignée la mairesse de VSP, Laurence Lavigne Lalonde, dans un communiqué. La consultation se déroule en ligne sur site de Réalisons Montréal.

L’Arrondissement va ainsi sonder les citoyens des secteurs concernés sur leurs habitudes de déplacements, et sur leur ouverture face à diverses mesures d’apaisement de la circulation. Parmi celles-ci: modification du sens de circulation, ajout de déviateurs, saillies de trottoir, traverses surélevées, dos d’âne.

Les mesures d’apaisement de la circulation se multiplient à toute vitesse à travers Montréal. La Ville agit ainsi depuis le choc créé en décembre dernier par la mort de la petite Mariia, percutée par un automobiliste sur le chemin de l’école, à l’intersection entre deux rues résidentielles. Montréal soutient ainsi davantage les arrondissements. Valérie Plante a déclaré en début d’année que les rues résidentielles devaient cesser d’être des raccourcis pour les automobilistes.

Après la consultation auprès des citoyens qui se terminera le 9 juin, l’Arrondissement consultera les organismes de Villeray avant de présenter un plan d’apaisement en septembre. Les mesures sélectionnées seront implantées à partir de l’automne 2023.