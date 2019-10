«Lex & Wasiu» : la base, sans faire simple

Je voulais vous parler d’une série web qui n’était pas du tout sur mon radar et qui, par un heureux hasard, est tombée sur mon navigateur récemment et à défaut de plonger dans une nouvelle fiction captivante, je voulais souligner cette production d’ICI TOU.TV Extra.

La base : Lex & Wasiu, c’est une émission d’entrevues et de rencontres. Perso, je n’avais pas de connaissance préalable sur ce duo. J’avais aperçu du coin de l’œil leur présence sur Vice Québec, à l’époque, et j’ai entendu brièvement la musique de Wasiu. Pour le reste, je plongeais dans La base à l’aveugle.

L’intimité de Lex & Wasiu

Après le visionnement de quelques capsules d’une dizaine de minutes, je dois l’avouer, je suis conquis.

Les entrevues de Lex & Wasiu sont différentes, actuelles, ouvertes et rafraîchissantes. Pourquoi elles sont si différentes? Essentiellement, c’est ADN des deux animateurs. Résolument urbains, pluriculturels, multilingues, Lex & Wasiu ont la voix qu’on n’expose que trop rarement dans nos médias. Loin des formats, du moule, du conventionnel, on se permet des discussions sans filtre, mais pas irrévérencieuses pour autant. Même si les «si» flirtent souvent avec les «rais», par exemple, les deux animateurs n’ont pas à être formaté pour devenir pertinent. Ils sont intègres et curieux, à défaut d’être consensuels et hypocrites.

Le piège initial en parlant de Lex & Wasiu serait de réduire la proposition en raison du format et du style. C’est familier, très familier, et c’est une force – pas un défaut. C’est une façon différente de nous servir un talk-show et ça fait du bien parce que notre télé carbure aux véhicules à vedettes interchangeables, anecdotiques et sans substances. Lex & Wasiu n’extirpent pas des confidences incroyables et exclusives, mais nous avons l’impression d’être invités au party et ça, ça fait vraiment du bien.

Vraiment une belle découverte du côté de l’Extra d’ICI TOU.TV et c’est en ligne depuis quelques semaines déjà. Allez-y entre deux visionnements plus sérieux, ils vont vous déboulonner un brin et vous offrir un bon moment.