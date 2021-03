Sauvegarde du golf d’Anjou

Montréal, le 23 mars 2021

Le projet industriel envisagé dans le golf d’Anjou comprend un immense entrepôt et une aire de stationnement d’environ 2000 places. Incroyable en temps de crise climatique. Le site de l’ancien golf est relativement frais durant l’été. Le stationnement géant aura comme impact de transformer ce secteur en véritable fourneau pendant les canicules.

Ce projet risque de toucher l’intégrité écologique du Bois d’Anjou, une des dernières érablières à caryer sur l’ile de Montréal. Le golf permettait de créer une zone tampon indispensable à la conservation du boisé. La Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) doivent maintenir fermement leur position en refusant le dézonage proposé par l’Arrondissement d’Anjou.

En 2018, la Ville de Montréal avait annoncé son intention d’agrandir le Parc Nature du Bois d’Anjou en ajoutant de nouveaux terrains dont celui du golf. Les autorités municipales doivent aller de l’avant. L’Est demeure relativementpauvre en termes de milieux naturels et de parcs. Les citoyens ainsi que les résidents d’Anjou ont le droit eux aussi de bénéficier de grands parcs urbains pour leur santé.

Des études scientifiques récentes démontrent les bienfaits des espaces naturels pour la santé des populations riveraines. Moins de maladies chroniques, plus d’activités physiques, diminution sensible du bruit, réduction de la pollution de l’air, diminution de l’anxiété, atténuation des températures extrêmes, tous ces bienfaits associés aux boisés urbains permettent à notre société de réduire les coûts de la santé. Le Maire et les élus-es d’Anjou doivent également prendre en considération ces différents aspects. L’avenir de Montréal dépendra de la volonté politique et des actions de son administration pour valoriser et conserver les parcs et les milieux naturels.

Daniel Vanier

Biologiste spécialisé en Écologie

Résident de l’Est de Montréal.