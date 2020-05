Des vins caliente pour voyager

Avec la météo qui se fait capricieuse nous avons besoin de vins chaleureux qui accompagnent de bons petits plats réconfortants pour garder le moral. Comme il nous est impossible de partir vers des contrées plus chaudes, essayons de nous évader grâce à la cuisine que nous faisons et dans les vins que nous choisissons. Voici trois vins «caliente» qui vous feront voyager, là où le soleil brille de mille feux!

Anciano Old Vines Garnacha

Si vous aimez les vins capiteux au caractère corsé, vous êtes bien tombés! Malgré tout, si le vin a de la mâche, il reste accessible en bouche avec des tannins qui se sont assouplis grâce au passage en barriques de chêne pendant quatre mois. La particularité de ce vin est qu’il est fait de raisins provenant de vignes âgées d’au moins 35 ans. Ceci procure complexité et profondeur à la cuvée, qui se déguste langoureusement. Doté de notes de fruits noirs (cerises, pruneaux) et arborant une finale épicée, le vin a du caractère et il faut le boire avec des plats costauds. Un accord parfait avec notre réconfortant chili con carne riche en viande.

Vin rouge, Espagne

Code SAQ : 13694558

19,40$

Miguel Torres Las Mulas Reserva

Un cabernet-sauvignon biologique du Chili qui se prend bien les jours où on a besoin d’un petit remontant. Le producteur, Miguel Torres, est reconnu à travers le monde ayant remporté à plusieurs reprises le Vignoble de l’année dans son pays. Ses vins sont toujours bien faits et offerts à un prix irréprochable. En bouche, c’est dense avec des notes marquées par les fruits noirs et une finale mentholée. Tannique, mais offrant une belle fraîcheur, le vin est équilibré et plaisant à boire. On le prendra davantage avec des plats de viandes mijotées ou rôties, plutôt que seul. Il sera le compagnon idéal des tacos, enchiladas, burritos ou avec une paëlla.

Vin rouge, Chili

Code SAQ : 13647225

14,60$

Mission Hill Chardonnay Reserve

Un blanc généreux et chaleureux qui affiche une belle élégance et procure beaucoup de plaisir! Fait de chardonnay à 100 %, c’est un vin sec qui laisse échapper des arômes de poire, de fruits exotiques, de melon, de vanille et de muscade. Il est fait des raisins de trois vignobles reconnus dans la vallée de l’Okanagan: Oliver, Osoyoos et Naramata Ranch. Les fruits proviennent à 15% des meilleurs vignobles du domaine et à 75% des mêmes parcelles de vignes, afin de garantir la qualité millésime après millésime. À déguster avec une escalope de poulet parmesan, un saumon au beurre blanc ou des pétoncles au bacon.

Vin blanc, Canada

Code SAQ : 11092078

19,40$

Recette pour accompagner les vins caliente: chili con carne à la mijoteuse

Portions: 4

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe d’huile d’olive, séparées

1 lb de bœuf haché

1 gros oignon, coupé en dés

1 branche de céleri, coupée en dés

1 carotte, coupée en dés

2 gousses d’ail, hachées

2 c. à soupe d’assaisonnement au chili

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé d’origan séché

1/4 tasse de ketchup

1 boîte de tomates en dés (796 ml)

1 boîte de haricots rouges rincés et égouttés (540 ml)

1 poivron rouge, coupé en dés

1/4 tasse de cassonade

1/4 tasse de bouillon de bœuf

Sel et poivre

1 tasse de crème sure

2 oignons verts, hachés

PRÉPARATION

Dans une grande poêle à feu vif, faire colorer la viande dans 1 c. à soupe d’huile d’olive, puis déposer dans la mijoteuse. Dans la même poêle, faire colorer l’oignon, le céleri et la carotte dans 1 c. à soupe d’huile d’olive, puis ajouter l’ail, la poudre de chili, le cumin et l’origan séché. Laisser cuire quelques minutes. Ajouter le ketchup, les tomates en dés, les haricots rouges, le poivron rouge, la cassonade et le bouillon de bœuf. Saler et poivrer. Transférer le tout dans la mijoteuse et cuire à faible intensité pendant 8 heures ou à haute intensité pendant 4 heures. Rectifier l’assaisonnement au goût. Au moment de servir, ajouter un peu de crème sure et des oignons verts dans chaque bol.