COVID-19: bilan mondial à la hausse, selon l’OMS

Au courant de la dernière semaine, les taux de nouveaux cas et décès de la COVID-19 ont continué d’augmenter, avec près de 4 millions de nouveaux cas et 60 000 nouveaux décès enregistrés pour le bilan mondial de la COVID-19.

Au 15 novembre 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) signale 53,7 millions de cas confirmés et 1,3 million de décès depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Hausse en Amérique

La Région des Amériques a fait état d’une forte tendance à la hausse, avec une augmentation de 41% des nouveaux cas la semaine dernière.

Au Canada, les tendances à la hausse des cas et des décès ont aussi continué, avec plus de 30 000 nouveaux cas et un peu moins de 400 nouveaux décès la semaine dernière.

Dans le pays, l’OMS signale une activité accrue parmi les populations et les milieux vulnérables.

Dans l’ensemble, près de 300 000 cas confirmés et 11 000 décès ont été signalés au Canada depuis le début de la pandémie.

Hier, le Québec est repassé sous la barre des 1000 cas quotidiens. Le dernier bilan de la COVID-19 dans la province faisait état de 982 cas.

La province n’avait pas été sous le seuil de 1000 cas de COVID-19 depuis le 2 novembre. Vendredi dernier, la province a affiché son bilan le plus grave depuis le début de la pandémie avec 1448 nouveaux cas.

Les États-Unis sont le pays à avoir signalé le plus grand nombre de cas avec plus d’un million de nouveaux cas. Il s’agit d’une augmentation de 47% par rapport à la semaine précédente.

Baisse en Europe

Si la région européenne continue de signaler le plus grand nombre de nouveaux cas dans le monde, elle a connu une baisse de 10% la semaine dernière. On doit cela au renforcement des mesures de santé publique et sociales.

En Europe, les deux pays qui comptent le plus de nouveaux cas sont l’Italie, avec 242 000 cas, et la France, avec 203 000 cas. Il s’agit cependant d’une diminution de 47% par rapport à la semaine dernière pour l’Hexagone.

Toutefois, le nombre de nouveaux décès dans la région européenne a considérablement augmenté, avec plus de 29 000 nouveaux décès enregistrés la semaine dernière.

En revanche, la région de l’Asie du Sud-Est a signalé une baisse du nombre de nouveaux cas et de nouveaux décès.