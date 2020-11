COVID-19: plus de 1400 nouveaux cas pour la première fois au Québec

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de la COVID-19, le Québec a dépassé le plateau des 1400 nouveaux cas en 24 heures, avec précisément 1448 nouveaux cas. Par ailleurs, l’Ontario a aussi établi un record dans sa province avec 1581 nouveaux cas en une journée.

Un peu moins d’une semaine après avoir établi un record, soit le 7 novembre dernier, le Québec enregistre encore aujourd’hui un nombre record de nouveaux cas en 24 heures. Tout au long de la semaine, la tendance à la hausse s’est maintenue avec une moyenne quotidienne dépassant les 1300 nouveaux cas. Avec la dernière mise à jour, on compte maintenant un total de 122 643 personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie.

Dans son plus récent bilan quotidien concernant l’évolution de la COVID-19, le gouvernement du Québec recense 25 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, portant le total à 6 611. De ces décès, quatre sont survenus le 13 novembre, 17 sont survenus entre le 7 et le 12 novembre et quatre sont survenus à une date inconnue.

D’autre part, on rapporte 30 759 prélèvements réalisés le 12 novembre, avec un cumul de 3 456 846.

Le chiffre représentant les hospitalisations n’a pas changé depuis hier. Il se situe toujours à 583. Parmi ces personnes, 82 se trouvent aux soins intensifs, soit trois de moins que la veille.

Tendance inquiétante pour les personnes vulnérables

Vendredi dernier, une tendance inquiétante concernant la transmission de la COVID-19 au Québec a été rapportée: les nouveaux cas enregistrés début-novembre touchent disproportionnellement les personnes vulnérables, dont les 80 ans et plus, pour qui le risque de mourir de la maladie est plus élevé.

En date du 14 novembre, la pandémie de COVID-19 a touché un total de 53 164 803 personnes à travers le monde. De plus, le virus a été la cause de 1 300 576 décès, selon les chiffres les plus récents rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 220 pays comptent des cas sur leur territoire respectif en ce moment.