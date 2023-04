Les humoristes sollicités pour combattre l’inaction climatique

Peut-on utiliser l’humour pour combattre l’inaction face au climat ? En Grande-Bretagne, une initiative tente de faire travailler en duos des climatologues et des humoristes, dans l’espoir de mieux « traduire » le message des experts.

Partant du principe que le message en question est non seulement difficile à vulgariser, mais que le message entourant le climat est, en plus, souvent déprimant, deux climatologues britanniques ont jusqu’ici joué le jeu. L’initiative s’appelle simplement Climate Science Translated.

Dans les mots de l’un d’eux, Bill McGuire, du Collège universitaire de Londres, il y a tout d’abord une évidence : « Les humoristes ont cette capacité de transmettre un message au public d’une façon dont ne seront jamais capables les scientifiques ». Et il y a ensuite un avantage : les humoristes peuvent « s’en sortir avec une sorte de langage brutal, qui ferait blêmir plusieurs chercheurs en climatologie ». Traduction de sa collègue du moment, l’humoriste Kiri Pritchard McLean : « Proférer des jurons est le langage universel dans les situations d’urgence, et nous parlons ce langage ».

Ce n’est pas la première fois que l’humour est employé pour parler de climat, et d’autres groupes d’humoristes ont carrément relégué les scientifiques aux références accompagnant leurs vidéos. On se rappelle par exemple ce groupe australien, Juice Media, auteur de fausses « publicités gouvernementales honnêtes » (Honest Government Ads) dont celle consacrée à la carboneutralité, ou celle sur l’inefficacité du stockage de carbone, en 2021. Elles ont chacune été vues sur YouTube plus d’un million et demi de fois, en plus d’avoir circulé à la télé et d’avoir inspiré des imitateurs ailleurs dans le monde.

