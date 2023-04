Ryan Reynolds investit dans une firme de «fintech» montréalaise

L’acteur, producteur et entrepreneur canadien Ryan Reynolds a annoncé lundi avoir investi dans une firme montréalaise de «fintech», soit une entreprise évoluant dans le secteur de l’innovation technologique applicable aux services financiers et bancaires. C’est par l’entremise d’une vidéo humoristique visiblement tournée dans la métropole que l’acteur a annoncé son investissement dans la compagnie Nuvei, dont le siège social se situe au centre-ville.

Le sketch semble avoir été tourné au siège social de l’entreprise, situé sur le boulevard René-Lévesque, alors qu’on y aperçoit le dôme de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde en arrière-plan. L’acteur commence par introduire le président de la compagnie, Philip Fayer.

«Nuvei est une compagnie de technologie canadienne. Comment est-ce qu’une compagnie canadienne de technologie est différente d’une compagnie de technologie américaine? Phil, combien de fusées est-ce que ta firme est présentement en train de construire?», demande Reynolds.

Philip Fayer commence à lui répondre que lui et ses enfants en sont à construire un projet de fusée-jouet quelconque, mais Reynolds lui coupe sèchement la parole, en lui demandant combien de «véritables fusées» sa compagnie construit.

«Tu sais, les pénis [NDLR: mot censuré dans la vidéo] gigantesques qui vont dans l’espace?», demande l’acteur, pince-sans-rire. M. Fayer lui répond évidemment que Nuvei ne construit aucune fusée.

Reynolds poursuit un simulacre d’entretien avec M. Fayer, lui demandant notamment quelle est sa vision d’avenir pour Nuvei. Alors que le président lui répond, l’acteur le coupe rapidement de nouveau en lui rétorquant que «c’est tellement ennuyant».

This I assure you… @nuvei will never ever build a rocket. pic.twitter.com/pyVdLSraW8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 17, 2023

Les activités de Nuvei

Société mondiale de technologie de paiement, Nuvei se consacre à «accélérer la croissance des revenus de ses clients grâce aux paiements», peut-on lire dans le communiqué annonçant l’investissement de Reynolds. La firme, qui y est décrite comme étant en période de «fort momentum» en ce début de 2023, a notamment étendu ses opérations à Hong Kong, Singapour et en Australie.



«Avec des services d’acquisition de cartes sur plus de 200 marchés, y compris l’acquisition locale directe dans plus de 47 pays, ainsi qu’un accès à plus de 600 méthodes de paiement alternatives, Nuvei connecte les entreprises de commerce électronique avec leurs clients où qu’ils se trouvent dans le monde», mentionne-t-on aussi dans le communiqué.



Le président, M. Fayer, y salue également l’arrivée de Ryan Reynolds de façon un peu plus formelle.



«Nous sommes ravis d’accueillir Ryan dans la famille Nuvei. Nous sommes une entreprise mondiale, mais nous sommes extrêmement fiers de nos racines et de nos valeurs canadiennes. C’est donc un privilège d’avoir l’un des Canadiens les plus reconnus à l’échelle internationale, ainsi qu’un entrepreneur doté d’un sens des affaires aussi reconnu, parmi nos investisseurs», souligne-t-il.

Rappelons qu’il y a moins d’un mois, Mint Mobile, le fournisseur de services sans fil à petit budget que possédait en partie Ryan Reynolds, avait été acquis par le géant des télécommunications T-Mobile US pour la somme de 1,35 G$ US.

L’acteur, qui est depuis peu lié à des rumeurs d’achat des Sénateurs d’Ottawa, est également connu pour avoir investi dans des compagnies telles qu’American Aviation Gin ainsi que Wrexham Football Club.