La croissance de la population québécoise a rebondi en deux ans

Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la croissance de la population du Québec a rebondi en 2021, et plus encore en 2022, après un fort ralentissement en début de pandémie.

Le retour des gains migratoires internationaux plus importants a joué un rôle déterminant dans cette reprise. Ces gains se sont accentués depuis le début de 2022, au point où la croissance démographique des six premiers mois de l’année rejoint les niveaux observés avant la pandémie, et les dépasse même légèrement.

Le Québec a accueilli 50 300 immigrants permanents en 2021, comparativement à 25 200 en 2020, et l’augmentation de leur nombre se poursuit depuis le début de 2022. La population du Québec était estimée à 8,7 millions de personnes au 1er juillet 2022.

Le premier semestre (S1) couvre les mois de janvier à juin, et le deuxième (S2), les mois de juillet à décembre. Source: Statistique Canada, Estimations démographiques (septembre 2022). Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Notons également que le nombre de personnes de 65 ans et plus surpasse pour la première fois le nombre de jeunes de moins de 20 ans. Au 1er juillet 2022, le cinquième de la population québécoise (20,6%) avait moins de 20 ans et un autre cinquième (20,8%) faisait partie du groupe des 65 ans et plus.

Un total de 84 900 naissances a été enregistré au Québec en 2021. Ce nombre a augmenté de près de 4% par rapport à 2020 (82 000) pour revenir au niveau observé en 2019 (84 300).