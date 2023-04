Des stages pour l’intégration en emploi des personnes handicapées

La troisième édition de DuoEmploi est ouverte aux inscriptions jusqu’au 5 mai et permettra aux personnes vivant avec un handicap de toucher au monde du travail en effectuant un stage d’une journée en entreprise.

Les personnes participantes seront accueillies par des employeurs pour un stage «exploratoire» d’une journée, sous la supervision d’un parrain ou d’une marraine. Ces stages se tiendront au cours de la Semaine québécoise des personnes handicapées, soit du 1er au 7 juin, et pourront être effectués dans toutes les régions du Québec.

En offrant ces occasions de rencontre et de dialogue entre employeurs et personnes vivant avec un handicap, DuoEmploi contribue d’une belle façon à créer un monde du travail plus ouvert et plus inclusif.

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux