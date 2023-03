Hockey Québec fait l’objet d’une plainte pour le mot en N

Un adolescent métissé et sa mère s’apprêtent à déposer une plainte contre Hockey Québec auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) à la suite d’un incident survenu en décembre dernier, lors d’un match de hockey, selon ce que rapporte Global News. Les plaignants estiment que Hockey Québec n’en fait pas assez pour lutter contre le racisme anti-Noirs envers les joueurs juniors.

Aiden Chase, 16 ans, s’est fait traiter du mot en N en novembre dernier. L’adolescent n’avait pas entendu lui-même le mot, mais ses coéquipiers l’ont entendu et ont averti les arbitres, qui n’ont rien fait, sous prétexte que l’intéressé n’avait rien entendu.

Parce que les arbitres ne l’ont pas entendu, rien n’a été fait. Laurie Philipps, mère de l’adolescent

Un mois plus tard, cela se serait produit à nouveau contre la même équipe, ce qui a entraîné une bagarre sur la glace impliquant des joueurs et des entraîneurs. À la suite de cet incident et une enquête qui a été menée, le joueur fautif a écopé d’une suspension de huit matchs.

Le joueur en question a fait appel de sa suspension, au motif qu’il ne l’a pas dit, a déclaré Philipps. Lors de l’audience en janvier, le mot en N a été utilisé deux fois de plus alors qu’un témoin décrivait l’incident. À la suite de l’audience, la suspension du joueur a été réduite à cinq matchs.

Insatisfaits de la façon dont le conseil a géré l’incident et l’audience disciplinaire, Chase et sa mère ont écrit des lettres à Hockey Québec dans l’espoir que d’autres mesures seront prises.

Le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) aidera maintenant Chase et sa mère à déposer une plainte officielle auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre Hockey Québec, dans l’espoir que l’organisation reconnaîtra la nécessité d’un changement systémique.

Dans un courriel à Global News, Hockey Québec n’a pas voulu commenter le cas précis, mais affirme que tous les membres du conseil d’administration et les employés ont participé à une formation sur la sensibilité raciale mise en place en novembre dernier.