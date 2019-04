Un groupe prônant «l’assimilation complète» des immigrants félicite la CAQ

La Fédération des Québécois de souche (FQS), un groupe d’extrême droite qui fait la promotion d’un «véritable nationalisme québécois», félicite le gouvernement de François Legault pour le dépôt du projet de loi 9 sur l’immigration tout en prônant «l’assimilation complète» de nouveaux arrivants.

Dans un mémoire déposé mardi par la députée caquiste et présidente de la Commission des relations avec les citoyens, MarieChantal Chassé, la FQS analyse le projet de loi 9 en plus de faire ses recommandations. L’introduction du document annonce clairement les couleurs du regroupement.

«La Fédération des québécois de souche (FQS) tient tout d’abord à féliciter le gouvernement du Québec de s’être attaqué à la révision du système d’immigration, en présentant le Projet de loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail (projet de loi 9, PL 9, ndlr) par une intégration réussie des personnes immigrantes […]. Quelles que puissent être les imperfections de ce projet de loi, le nouveau gouvernement a le mérite d’avoir reconnu que le problème, c’est une immigration incontrôlée et non ceux qui s’en inquiètent.»

Soulignant que «les immigrants ne posent pas tous les mêmes difficultés d’intégration», la FQS affirme aussi que «les personnes provenant des peuples francophones d’Europe ou de la diaspora canadienne-française ou acadienne peuvent s’assimiler complètement à notre nation presque dès leur arrivée, sans altérer significativement sa composition». Une caractéristique que le regroupement ne reconnaît pas aux autres immigrants, y voyant même une risque pour la nation québécoise.

«Par contre, une immigration allogène entraîne davantage de difficultés d’intégration et pose à terme le risque, surtout si elle est trop massive, de changer l’identité même des Québécois.»

Tout en prônant une réduction du nombre annuels d’immigrants permanents et une sélection qui tient mieux compte des besoins des entreprises, le regroupement estime que l’expression «valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne» n’est pas adéquate et que devant cet obstacle, il serait préférable de ne pas s’y référer.

«Il serait donc préférable que le PL 9 retienne une définition moins restrictive des valeurs québécoises. Toutefois, comme il pourrait s’avérer impossible, dans le délai imparti pour son adoption, de faire consensus sur une telle définition, compte tenu des conflits de valeurs que cela obligerait à surmonter, le mieux serait de supprimer la référence à la Charte dans la définition des valeurs québécoises ou, à tout le moins, de la faire précéder du mot « notamment ».»

Pas de leçon aux Québécois

Invité en mêlée de presse à commenter le dépôt de ce mémoire par la FQS, le premier ministre François Legault a d’abord invité à la prudence.

«Je pense que les mémoires peuvent être déposés et qu’il faut être prudent sur les communications à propos de ces rapports. J’en profite pour demander l’appui des partis de l’opposition pour qu’on travaille ensemble.» -François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a profité des questions sur ce sujet pour revenir sur les propos du chef de l’opposition officielle Pierre Arcand.

«J’ai trouvé ça troublant. On a un maire, le maire d’Hampstead, qui accuse le gouvernement de faire du nettoyage ethnique et le chef du Parti libéral cautionne ces propos en disant que c’est nous, le gouvernement, qui incitons à ce genre de propos, a détaillé François Legault. Les Québécois sont accueillants et ils ont le droit d’interdir les signes religieux pour les employés de l’État qui sont en position d’autorité. Je ne tolèrerai pas que M. Arcand et le Parti libéral fassent la leçon aux Québécois.»

Joint par Métro, l’attaché de presse au cabinet du premier ministre du Québec, Ewan Sauves, a tenu à rappeler que la députée MarieChantal Chassé n’avait fait que suivre les procédures parlementaires en déposant le mémoire de la FQS.

«Il est important de profiter de cette occasion pour faire un peu d’éducation. En tant que présidente de la Commission, la députée Chassé a suivi les procédures suivant le dépôt du rapport. Si un membre de la Commission souhaite s’opposer à son dépôt, ce sera possible de le faire», a expliqué M. Sauves en entrevue.

Reconnue pour ses positions d’extrême droite, la Fédération des Québécois de souche est présentée comme un «groupe de haine» par le Canadian Anti-Hate Network.