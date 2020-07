Disney et Amazon misent sur la tendance des comédies musicales

De Broadway à Shakespeare, la tendance des comédies musicales semble intéresser de plus en plus les grands studios. Les géants Amazon et Disney sont déjà à l’oeuvre avec deux projets différents. L’un s’inspire de l’oeuvre Macbeth tandis que l’autre prépara l’adaptation d’un succès sur les planches de Broadway.

Hamilton avait créé la sensation à sa sortie sur Disney+ début juillet. Depuis, les studios semblent cumuler les projets mettant en scène des comédies musicales. La plateforme de Mickey a déjà jeté son dévolu sur une autre comédie de Broadway. D’après les informations dévoilées par The Hollywood Reporter, Disney+ plancherait sur l’adaptation de la comédie musicale Once On This Island, lancée à Broadway en 1990.

Pour mettre ce projet sur pied, la plateforme de streaming s’est entourée de Marc Platt, producteur derrière l’un des plus gros succès de Broadway, Wicked, et La La Land. Si Hamilton était un enregistrement de la pièce, Once On This Island devrait être une adaptation plus traditionnelle en live-action, comme l’insinue The Hollywood Reporter. L’histoire raconte comment une jeune fille tombe amoureuse d’un aristocrate dans les Antilles défiant ainsi les classes sociales tandis que les Dieux de l’île font un pari pour décider ce qui est le plus fort entre l’amour et la mort. Pour le moment, aucune date de tournage n’a été évoquée.

Channing Tatum comme producteur

Si Disney a déjà prévu la suite après Hamilton, Amazon suit aussi la tendance des comédies musicales. Le studio a décroché le projet musical sur Lady Macbeth comme l’a dévoilé The Hollywood Reporter. S.J. Inwards signera le scénario tandis que John McPhail réalisera le long-métrage musical qui devrait cibler un public jeune. Channing Tatum, l’acteur de Magic Mike, coproduira le projet aux côtés de Scooter Braun. Pour le moment, aucun titre n’a été dévoilé pour le film.

D’après The Hollywood Reporter, l’histoire devrait être centrée sur une adolescente qui doit se confronter à sa propre éthique en affrontant les conséquences de ses ambitions. Une histoire inspirée de l’oeuvre de William Shakespeare la tragédie Macbeth dans laquelle Lady Macbeth, une femme manipulatrice, pousse son époux et général à tuer le roi pour s’emparer du pouvoir.