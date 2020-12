Un nouveau film se déroulant dans l’univers Star Wars, intitulé Rogue Squadron, est prévu pour une sortie à la fin 2023 avec aux commandes la réalisatrice Patty Jenkins (Wonder Woman), a annoncé Disney jeudi.

Cette histoire se déroulera dans le «futur de la galaxie» et suivra «une nouvelle génération de pilotes spatiaux, qui gagneront leurs insignes et risqueront leurs vies», a dévoilé Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, société à l’origine de la légendaire saga lancée en 1977 et rachetée par le numéro un mondial du divertissement.

Patty Jenkins, dont Wonder Woman 1984 va sortir d’ici la fin du mois, sera la première femme à réaliser un long-métrage de la franchise Star Wars, qui «sortira en salle pour Noël 2023», a précisé Mme Kennedy. Elle s’exprimait lors d’une présentation virtuelle destinée aux investisseurs du groupe Disney.

Elle a également annoncé plusieurs nouvelles séries estampillées Star Wars, dont deux dérivées de The Mandalorian et une consacrant le retour du célèbre Lando Calrissian.

L’actrice Rosario Dawson incarnera ainsi la jedi Ahsoka Tano, qui vient de faire son apparition dans la saison 2 de The Mandalorian, et mènera donc ses propres aventures sur Disney+, la plateforme de streaming du groupe.

L’autre série développée par Jon Favreau et Dave Filoni, les créateurs du Mandalorian, sera Rangers of the New Republic et se déroulera elle aussi durant la même période.

«Ces séries interconnectées, ainsi que de futures histoires, vont enflammer de nouveaux publics et ravir les plus passionnés de nos fans», a assuré Kathleen Kennedy, indiquant que toutes ces intrigues se rejoindraient pour un bouquet final «époustouflant».

Lando, qui développera les aventures du personnage joueur et beau parleur rendu célèbre par la première trilogie Star Wars, sera piloté par Justin Simien, créateur de la série Dear White People.

Quant à la série dérivée du film Rogue One, elle s’intitulera Andor et sa production vient juste de commencer à Londres, a annoncé pour Disney l’acteur Diego Luna, qui y joue le rôle titre. Il figurera aux côtés de Stellan Skarsgard et Fiona Shaw pour un thriller d’espionnage écrit par Tony Gilroy (la saga Jason Bourne).

Hayden Christensen, qui incarnait le jeune Anakin Skywalker dans la seconde trilogie, reviendra aux côtés d’Ewan McGregor sous les traits de Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi, dont la production doit débuter en mars prochain.

La liste se poursuit avec une enquête spatiale intitulée The Acolyte, qui sera réalisée par la co-créatrice de Russian Doll, Leslye Headland, et se déroulera «durant les derniers jours de la République». Les spécialistes s’y retrouveront.

Un peu plus tôt, Kareem Daniel, responsable de la distribution pour Disney, avait annoncé que le géant du divertissement avait programmé dix séries Star Wars, dix séries se déroulant dans l’univers des super-héros Marvel, sans compter 15 séries Disney et autant de longs-métrages «dans les quelques années à venir».