Un nouveau compte «Famille» sur Netflix

Décidément Netflix pense à tout le monde. Après les enfants, la famille a aussi le droit à son propre compte pour regarder ses séries préférées en toute tranquillité. Mais concrètement, qu’apporte ce nouveau compte dédié aux parents et leurs enfants?

Netflix a plus d’un tour dans son sac. Grand vainqueur de cette année si particulière rythmée par des confinements successifs, la plateforme de streaming s’est encore plus imposée dans la vie de millions d’utilisateurs. Netflix a prouvé maintes fois savoir réagir à l’actualité pour rester en phase avec ses abonnés notamment en proposant une sélection de films et de séries mettant à l’honneur des acteurs, des créateurs et des réalisateurs noirs suite au mouvement Black Lives Matter.

Un compte rendu du profil «Jeunesse» envoyé aux parents

Une fois de plus, la plateforme de streaming leader du marché a visiblement tenu à répondre à une autre tendance qui se dégage sur les plateformes communautaires en proposant un nouveau compte dédié à la famille dans son ensemble. D’après les informations rapportées par The Verge le 8 décembre, Netflix a d’ores et déjà mis en place ce nouveau profil «Famille» aux Etats-Unis et également en France. Contrairement aux autres profiles habituels, le compte «Famille» sur Netflix réunit des séries et des films que les utilisateurs ont indiqué comme étant adaptés à un visionnage en famille. L’algorithme fait ensuite son travail en décelant les préférences de l’internaute pour lui proposer d’autres programmes similaires.

Pour le moment, seuls les films pouvant convenir à des enfants âgés jusqu’à 13 ans et des séries adaptés aux adolescents âgés jusqu’à 14 ans sont disponibles. D’après The Verge, les contenus adaptés à un public plus mature ne devraient pas être disponibles sur ce compte. En théorie seulement puisqu’en utilisant la barre de recherche même en étant dans le profil « Famille », cela permet de retrouver des films et des séries qui sont déconseillés aux moins de 13 ans et 14 ans. Un contrôle parental est donc toujours nécessaire pour surveiller les programmes regardés par les enfants.

C’est d’ailleurs également dans ce sens que Netflix a envoyé un rapport aux parents appelé «Kids Activity Report», a dévoilé The Verge. Ce compte rendu fait état des programmes les plus regardés par les enfants, de leurs personnages préférés et offre même des recommandations pour regarder des nouvelles séries selon les préférences des bambins via le profile «Kids». Lancées en phase de tests, Netflix n’a pas indiqué quel pays proposait ces deux nouveautés à ses abonnés.