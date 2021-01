Comparez les meilleurs forfaits cellulaires et économisez avec cet outil

Économisez sur votre prochain forfait cellulaire grâce au comparateur de PlanHub et francoischarron.com. iPhone, Samsung Galaxy, Pixel de Google et autres appareils mobiles, obtenez le meilleur forfait auprès des fournisseurs comme Bell, Vidéotron, Rogers, Telus, Fido, Virgin, Fizz ou Koodo.

Le téléphone cellulaire et plus particulièrement les téléphones intelligents font partie intégrante de nos vies à présent. Que ce soit pour le travail, pour notre vie personnelle, pour nos enfants, on se retrouve tous à devoir magasiner un forfait pour son cellulaire.

Seulement, choisir son forfait cellulaire peut-être assez pénible parfois. On va sur les sites des différents fournisseurs de télécommunication, on regarde les forfaits, puis on se rend compte que certains s’appliquent seulement à des appareils précis. Bref, ça peut devenir tout un casse-tête, sans compter que ces compagnies font des offres spéciales par moments.

L’entreprise montréalaise PlanHub et moi sommes donc contents et fiers de vous offrir un outil entièrement gratuit qui vous permet, en un seul endroit, de comparer tous les forfaits cellulaires et ainsi obtenir le meilleur prix possible.

Obtenez le meilleur prix pour votre forfait cellulaire grâce au comparateur de PlanHub et francoischarron.com

Trouvez le meilleur forfait mobile selon le cellulaire de votre choix

Vous planifiez changer de téléphone intelligent ou vous êtes simplement curieux de savoir si vous pourriez payer moins cher ailleurs pour votre forfait cellulaire? Venez faire un tour sur notre comparateur de forfaits. C’est totalement gratuit et très simple à utiliser!

Le comparateur agit comme une base de données des forfaits cellulaires et est constamment mis à jour selon les dernières offres du marché.

Tous les grands fournisseurs de télécommunication mobile au Québec et au Canada y sont:

Bell

Rogers

Vidéotron

Fido

Telus

Koodo

Fizz

Public Mobile

Virgin Mobile

Chatr

Lorsqu’on arrive sur le comparateur, on remplit un formulaire de trois questions pour déterminer les besoins que l’on a. On commence par déterminer le nombre de minutes d’appels que l’on veut, le nombre de données et enfin si l’on compte se procurer un nouvel appareil ou si l’on veut utiliser un appareil que l’on possède déjà.

Accéder au comparateur de forfaits cellulaires

Si on planifie acheter un nouvel appareil, le comparateur nous présente tous les choix de cellulaires disponibles. Encore là, toutes les grandes marques s’y trouvent:

Apple

Samsung

Google

Huawei

LG

Motorola

Sony

BlackBerry

On peut effectuer un tri selon les marques de cellulaires, mais aussi selon le prix que l’on est prêt à payer et même la mémoire que l’on souhaite avoir dans son téléphone intelligent.

Une fois nos critères choisis, on lance le comparateur qui va ensuite afficher les différents forfaits des divers fournisseurs.

Le comparateur affiche tous les forfaits disponibles selon nos critères de recherches.

Activez une alerte pour obtenir le meilleur prix pour votre forfait mobile

Le comparateur nous affiche le prix des forfaits mensuels, le coût total sur un contrat de 2 ans, ainsi que le paiement initial nécessaire pour l’achat du téléphone cellulaire.

Les résultats sont placés du moins cher au plus cher, ce qui nous permet de rapidement voir qui offre le meilleur forfait selon nos critères.

Si jamais on ne voit pas d’offres qui nous conviennent, nous pouvons demander à l’outil de nous envoyer une alerte par courriel.

Activez les alertes du comparateur pour être prévenu des meilleures offres de forfaits cellulaires.

En cliquant sur le bouton Alerte, le comparateur va garder en mémoire nos critères de recherche et nous envoyer un courriel lorsque les prix des forfaits évoluent.

Ça devient donc un outil vraiment complet à mettre dans son coffre à magasinage afin de trouver et économiser sur son prochain forfait cellulaire.

Accéder au comparateur de forfaits cellulaires

Comparez les meilleurs forfaits internet et économisez avec cet outil

Autres sujets sur les téléphones

Les nouveaux téléphones Samsung Galaxy S10, la crème des Android?

Quel téléphone choisir? Le iPhone XS ou XR?

Personnalisez votre étui de téléphone, tablette ou ordinateur sur ce site

La trousse complète pour optimiser votre téléphone intelligent