Idées-cadeaux pour un bas de Noël 100% Québec! (1)

Au cours des derniers mois, les entreprises québécoises ont été durement affectées par vous-savez-quoi… À l’occasion des fêtes, pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en les choisissant pour vos cadeaux? En plus d’encourager le commerce local, vous ferez plaisir à vos proches en leur offrant des items faits ici même, au Québec!

Voici quelques idées de cadeaux 100 % fabriqués au Québec qui sauront certainement se démarquer dans vos bas et sous votre sapin!

Les Éditions du passage

Vivarium, poésie féministe

Maison d’édition québécoise basée à Montréal, les Éditions du passage se spécialisent dans la publication de beaux livres, de recueils de poésie et de récits. Vivarium, disponible en version papier et numérique, vient de s’ajouter à son catalogue, qui compte près de 70 titres.

Recueil de poèmes écrit par la comédienne Laurie Babin sous le nom de plume Anna Babi, Vivarium est une lutte féministe aussi intime qu’universelle. Portés par une rage organique et une force viscérale, les poèmes disent l’abandon, la perte, la douleur et, plus largement, la violence des hommes sur les femmes. D’une voix juvénile, qui reste toujours proche de l’enfance, l’écriture d’Anna Babi est empreinte d’une étonnante maturité.

Vivarium est à la fois un appel à la révolte et une quête de rédemption pour se libérer du poids d’un héritage millénaire. Une poésie sauvage, animée d’une énergie tenant de la colère, à la résonnance profondément actuelle, dans un bel écrin de papier. Le cadeau parfait pour celles et ceux qui aiment la beauté des mots et s’intéressent au féminisme.







Pour en savoir plus, rendez-vous au editionsdupassage.com

Rejoignez-les aussi sur les médias sociaux!

La pincée®

Une gamme de mélanges d’épices créatifs fabriqués à la main

La pincée®, c’est une gamme de mélanges d’épices frais et originaux développée instinctivement grâce à l’expertise de Catherine de Gongre et François Maisonneuve; une collection savoureuse et créative dont les matières brutes de première qualité sont toujours à l’honneur dans chacun des pots!

Catherine et François aiment créer en fonction de leurs goûts et de leurs inspirations, sans jamais s’éloigner de ce qui distingue La pincée, soit : les textures, les saveurs et les couleurs. La finesse, l’équilibre des compositions et le souci d’esthétisme qu’ils accordent à chacun des mélanges permettent à tous de s’approprier facilement leur utilisation et de se laisser emporter dans un univers créatif où tout est permis…

Les mélanges d’épices La pincée® sont parfaitement dosés et permettent d’accompagner une cuisine à base d’aliments frais, du jardin à la table. Toutes les compositions naturelles sont certifiées (Aliments préparés au Québec – APQ); sans gluten, agents de conservation, ail ou huile; et toujours composés d’herbes et d’épices non irradiées d’ici et d’ailleurs. Cuisiner avec La pincée, c’est ajouter à vos recettes la touche originale d’une entreprise québécoise spécialisée dans l’élaboration de mélanges d’épices authentiques.













Pour en savoir plus, rendez-vous au lapincee.ca

Rejoignez-les aussi sur les médias sociaux!

Bijoux Pépine

Séléna, déesse de la Lune

Fondée en 2013 par Perrine Marez, Bijoux Pépine s’est rapidement démarquée par ses créations conceptuelles aux formes, textures et matières uniques. Cette entreprise responsable à taille humaine propose des pièces au symbolisme fort, fabriquées à la main dans son atelier de Montréal, dont les superbes boucles d’oreilles Séléné.

Les boucles d’oreilles Séléné – dont le nom est inspiré de la déesse de la Lune dans la mythologie grecque – sont fabriquées à base de poudre de piment rouge mélangée à de la résine du Québec ainsi que de métal en acier inoxydable, recommandé pour les peaux plus délicates. Léger quoiqu’imposant visuellement, ce bijou solide est offert dans les teintes de corail, beige, bourgogne, bleu et vert forêt.

Révélez votre beauté lumineuse et brillez de tous vos charmes avec les boucles d’oreilles Séléné, que vous recevrez dans un colis soigneusement emballé accompagnées d’un dépliant décrivant l’univers de Bijoux Pépine et de sa créatrice, d’un rabais applicable sur votre prochaine commande en ligne ainsi que d’un mot de remerciement personnalisé écrit à la main. Le cadeau parfait, quoi!







Pour en savoir plus, rendez-vous au bijouxpepine.com

Rejoignez-les aussi sur les médias sociaux!

Qantu Cacao et Chocolat

Du Pérou à vos papilles

Fondé en 2017, Qantu est non seulement le projet familial d’Elfi, originaire du Pérou, et de Maxime, natif du Saguenay, mais aussi un projet de chocolat de la fève à la tablette étroitement lié au patrimoine agricole distinct du Pérou.

Le chocolatier, basé à Montréal et primé à l’échelle internationale, est né d’une histoire d’amour aux multiples facettes. En raison de l’attachement de ses créateurs au Pérou et à son cacao ancestral, le chocolat Qantu est fabriqué exclusivement à partir de fèves de cacao biologiques indigènes provenant de ce pays.

Les deux plus importantes compétitions de chocolat au niveau mondial ont nommé Qantu grand gagnant dans la dernière année. De son côté, l’International Chocolate Awards a désigné la tablette Oh la vache! meilleur chocolat au lait, et l’Academy of Chocolate Awards a décerné la prestigieuse cabosse dorée (Golden Bean) à la tablette Chaska 70% parmi 1 600 échantillons provenant de 50 pays!











Pour en savoir plus, rendez-vous au qantuchocolate.com

Rejoignez-les aussi sur les médias sociaux!

ethica

Confort et respect de l’environnement

Marque exclusive de l’entreprise de fabrication et de décoration de vêtements Attraction, ethica participe activement au changement en favorisant le développement de la communauté et soutient le respect de l’environnement, entre autres en fabriquant localement ses produits 100 % québécois.

Son fameux coussin en feutre composé de matières recyclées de première qualité et sans teinture ajoutée fera plaisir à quiconque le recevra. De plus, avec sa couleur extérieure provenant d’un tri minutieux des vêtements usagés – qui seraient autrement destinés au site d’enfouissement – et sa bourrure confectionnée par l’entreprise Coup de Pouce – qui facilite l’employabilité de jeunes en difficulté – et composée de coton biologique ainsi que de polyester recyclé, les écolos seront littéralement comblés!

L’achat d’un coussin ethica permet de revaloriser les retailles de tissu générées par la production de plus ou moins cinquante vêtements. De plus, toutes les étapes de son développement – recyclage, transformation, confection et assemblage – sont réalisées au Québec. Fabriqué par des équipes syndiquées à partir de fibres biologiques et recyclées, il est issu d’une entreprise qui voue un profond respect à la fabrication locale et aux matières éthiques.







Pour en savoir plus, rendez-vous au boutiqueethica.ca

Rejoignez-les aussi sur les médias sociaux!

Cocooning Love

Fait main avec amour

Avec plus de 30 produits créés et fabriqués à la main avec amour dans la métropole et vendus dans plus de 200 points de vente dans la province, Cocooning Love prend soin de vous grâce à sa gamme, conçue pour vous chouchouter de la tête aux pieds!

Question de vous faire découvrir ses produits, l’entreprise présente le coffret Vos préférés, qui rassemble tous ses indispensables : le Baume à lèvres à la pistache, le Sérum gel Aloès + Vitamine C + Acide Hyaluronique, le Sérum contour des yeux – quartz rose, l’Exfoliant fouetté corporel – Café et Vanille, le Masque rose et la Cuillère de bambou.

Suivant la mouvance de la production locale actuelle, Cocooning Love tente sans cesse d’améliorer son empreinte écologique afin de favoriser le développement durable. Elle fait preuve de détermination et de volonté pour toujours offrir un produit frais et de qualité – sans succomber à la facilité des produits chimiques ou des emballages plastiques – avec une finition soignée, tout en conservant des propriétés optimales au niveau des bienfaits pour la peau.







Pour en savoir plus, rendez-vous au cocooninglove.com

Rejoignez-les aussi sur les médias sociaux!

BKIND Soins Corporels Naturels

Jusqu’au bout des ongles pour les fêtes!

Avec ces produits naturels, végétaliens et écoresponsables, BKIND facilite le changement vers une routine beauté durable, sans négliger la qualité : soins corporels de qualité, accessoires durables, produits pour cheveux zéro déchet… vous trouverez une alternative écoresponsable à presque tous les produits de beauté traditionnels – même des vernis à ongles!

Avec sa généreuse gamme de vernis de qualité professionnelle, BKIND répond aux goûts de tout le monde : des grands classiques – en passant par sa collaboration avec l’artiste Pony – jusqu’aux essentiels à manucure, sa collection de vernis à ongles non-toxique – et déclinée en près de 30 couleurs! – a vraiment tout pour plaire.

En plus d’être véganes et sans cruauté, les vernis à ongles BKIND sont 10-FREE, ce qui signifie qu’ils sont exempts de 10 ingrédients toxiques que l’on retrouve souvent dans la composition de vernis classiques. Parfaits à offrir en cadeau (ou à garder pour soi), les vernis à ongles BKIND sont de qualité professionnelle et permettent d’avoir une manucure digne des salons! Que vous optiez pour une couleur uniforme ou un design plus funky (#NailArt), vos ongles n’auront jamais été aussi beaux… et kind!











Pour en savoir plus, rendez-vous au bkind.com

Rejoignez-les aussi sur les médias sociaux!

Ma Caféine

Endroit de découverte et de partage

Aux couleurs de ses collaborateurs, amis et clients, cette boutique de Boucherville spécialisée dans l’univers des boissons chaudes et froides à base de café, thé et Yerba mate se décrit comme étant éclatée, rafraichissante, allumée, énergique, vivante, cultivée, ouverte et curieuse! Visitez sa boutique en ligne!

À l’occasion des fêtes, l’équipe de Ma Caféine a préparé quatre modèles de boites-cadeaux de produits d’entreprises québécoises sur des thèmes appréciés. On y retrouve entre autres du sirop d’érable, des épices, du miel et, bien sûr, du café!!! De plus, vous y retrouverez des rabais, promos, échantillons et chèques-cadeaux échangeables chez des entreprises partenaires de l’établissement comme Neatcar, Je Reçois et Coffret Prestige.

Riche de sens et de découvertes, Ma Caféine a pour but de rendre votre tasse inspirante pour stimuler votre journée et enrichir vos conversations. Sa mission : agrémenter votre rituel quotidien de nouvelles saveurs et de réconfort – rien de moins!











Pour en savoir plus, rendez-vous au macafeine.ca

Rejoignez-les aussi sur les médias sociaux!

Qu’il se revête, se mange ou se lise, offrir un cadeau fabriqué localement par des gens d’ici ajoute une dimension sociale à votre présent! À l’occasion des fêtes, faites plaisir à vos proches ainsi qu’aux entreprises d’ici en optant pour des cadeaux fabriqués au Québec.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.