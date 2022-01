De formidables startups québécoises à surveiller

C’est avec une effervescence des plus inspirantes que la province voit naître nombre de nouvelles entreprises au fort potentiel de croissance, communément appelées « startups ». Comme il est important d’encourager le talent des entrepreneurs d’ici, nous avons cru bon vous présenter quelques-unes de ces jeunes pousses, toutes plus innovantes et créatives les unes que les autres!

Hoodi

Des solutions numériques pour les copropriétés

Hoodi développe des solutions numériques pour les copropriétés divisées afin de les aider à faire face aux plus récentes réformes législatives, notamment celles de la loi 16.

L’une de ces réformes prévoit que toutes les copropriétés du Québec devront obtenir une étude de fonds de prévoyance d’un professionnel du bâtiment. Hoodi a récemment lancé Mon étude de fonds, un service en ligne qui permet de facilement commander une étude professionnelle au prix le plus concurrentiel qui soit. Le service est actuellement offert aux petites copropriétés de 2 à 10 unités ainsi qu’aux promoteurs immobiliers.

Une autre réforme exigera la mise en place d’un carnet d’entretien. Sachant qu’il peut être compliqué de mettre en place un tel outil, Hoodi lancera prochainement Mon carnet d’entretien, un carnet d’entretien en ligne, convivial et simple d’utilisation.



Kartus

Un vecteur d’accessibilité et d’inclusion

Kartus est beaucoup plus qu’un simple fauteuil, c’est un vecteur d’accessibilité et d’inclusion pour des gens à mobilité réduite des quatre coins de la planète. Leur mission : faire tomber les barrières de la pratique d’activités extérieures pour ces personnes grâce à un fauteuil adapté à la course à pied et à l’exploration en sentier. La liberté, la dignité et la joie que procure la pratique d’activités en plein air sont au cœur de ce qui motive Kartus dans la conception d’un produit au design novateur, robuste et ergonomique.

Leurs fauteuils sont au cœur d’une merveilleuse communauté grandissante permettant de partager course à pied et plaisir entre coureurs et co-coureurs avec les Courses partagées. C’est cette communauté même qui a donné place à de merveilleux accomplissements, dont plusieurs records Guinness!

Kartus, c’est bien bien plus qu’un simple fauteuil, c’est un mouvement social grandissant offrant bonheur, inclusion et liberté à quiconque s’y intéresse.



Boomrank

Une connexion au service de l’employabilité

Boomrank connecte tous les acteurs au service de l’employabilité: les particuliers (chercheurs d’emploi, étudiants, retraités, salariés), les entreprises et les organismes de formation. Leurs outils intégrés dans la solution permettent d’accélérer, simplifier et faciliter la recherche d’une formation, d’un stage ou d’un emploi-formation rémunéré.

Ils permettent également de trouver rapidement (à la manière de Trip Advisor) les formations les plus pertinentes et les meilleurs experts du marché dans + de 10 000 offres de formation, coaching et conférences de 20 domaines d’expertise. Tout ça afin de rendre visibles auprès de la population les formations en emploi offertes par les entreprises et de valoriser les bonnes pratiques des Employeurs-Formateurs en leur attribuant un badge.

En propulsant le portail de référence http://www.maformationmonavenir.com et la plateforme http://www.TrouveUnStage.com, qui est l’unique répertoire de stages et de stagiaires au Québec, Boomrank permet de publier le Baromètre de la formation continue et le Baromètre des stages au Québec.



Innodal

Une solution antimicrobienne naturelle et efficace

Innodal est une entreprise de biotechnologie qui œuvre en sécurité alimentaire. On y a développé et produit des agents antimicrobiens naturels et efficaces qui remplacent les agents de conservation chimiques traditionnels. Breveté et innovateur, leur produit anti-Listeria Inneo, approuvé par Santé Canada, est une solution antimicrobienne inoffensive pour la santé des consommateurs. Ce produit permet une protection 1 000 x plus efficace que les additifs habituels sur les aliments.

Facile d’intégration et d’utilisation, il peut s’ajouter facilement à n’importe quelle ligne de production alimentaire. Tout en respectant le Clean Label, Inneo permet de conserver l’authenticité et la conservation des produits plus longtemps.



RestoLoco

Une plateforme profitable aux restaurateurs

Les plateformes de livraison de repas populaires sont en réalité des services de livraison. Les restaurants qui en dépendent doivent sacrifier la relation avec leurs clients, payer des frais exorbitants et implanter chacune des technologies. Alors RestoLoco a créé une plateforme indépendante où les restaurateurs gardent le contrôle de la relation avec leurs clients.

On y a créé un écosystème de livraison local en partenariat avec des partenaires de livraison déjà établis tels que des entreprises de taxi ou livreurs à vélos. Les frais de livraison sont diminués et soutiennent l’économie locale. Pour faire votre part et encourager les restaurateurs d’ici, faites appel à la plateforme RestoLoco!



UgoWork

Une gestion supérieure de l’énergie

UgoWork conçoit, fabrique et commercialise des batteries lithium-ion pour chariots élévateurs. L’infrastructure novatrice au cœur de la solution, qui rappelle celle utilisée dans l’industrie automobile, assure une gestion supérieure de l’énergie. Elle permet au secteur manufacturier, alimentaire, ainsi qu’aux fournisseurs de services logistiques (3PL) et d’entreposage réfrigéré de réaliser d’importantes économies énergétiques selon un modèle de consommation flexible axé sur la performance des opérations de manutention, le Energy as a Service.

UgoWork aspire à un monde plus responsable motivé par une gestion intelligente et efficiente des ressources. Jumelé à l’accompagnement 24/7 et à son programme de paiement à l’utilisation qui comprend la gestion de la fin de vie et le recyclage du lithium, UgoWork permet à ses clients de transférer les risques, de simplifier les opérations et de se concentrer sur leur activité principale tout en atteignant leurs objectifs d’efficacité, de productivité et de durabilité. Faites partie de la solution grâce à UgoWork.



Animora

Des produits innovants pour prendre soin des animaux

Animora a été fondée en 2018 par un couple d’entrepreneurs passionnés par les animaux et par la science. Leur mission? Aider les gens à prendre soin de leurs animaux en concevant des produits innovants grâce à leur expertise scientifique.

Leur premier produit, le Gel dentaire aux canneberges, est rapidement devenu un incontournable pour l’hygiène buccale de nombreux chiens et chats. Plusieurs animaux, qui auparavant fuyaient la brosse à dents, redemandent leur gel dentaire comme si c’était une gâterie! Leur routine s’est vue complètement changée, au bonheur de leur propriétaire. L’innovation du gel dentaire repose sur l’utilisation des molécules actives de la canneberge québécoise grâce à leurs propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. En seulement trois ans, l’entreprise s’est taillé une place de référence en santé dentaire. Animora est recommandée dans plus de 850 points de vente à travers le Canada, dont plus d’une centaine de cliniques vétérinaires.

Dites au revoir à la mauvaise haleine et bonjour au sourire en bonne santé avec Animora!





Kotmo

Des objets promotionnels locaux et durables

Kotmo est une startup québécoise à propriété féminine qui réinvente la publicité grâce à l’objet promotionnel en concevant des produits locaux et durables. Ayant obtenu sa certification B Corp en 2016, l’équipe désire aider les entreprises, peu importe leur échelle, à bâtir une économie responsable envers sa communauté et notre planète. La majorité de ses objets sont fabriqués au Québec par des designers et des manufacturiers d’ici. L’industrie de l’objet promotionnel étant souvent perçue comme un milieu polluant, Kotmo s’efforce de respecter des exigences environnementales élevées afin d’avoir des impacts positifs maintenant et pour les générations futures.

Autant pour des projets en ressources humaines ou pour des événements, Kotmo souhaite créer des expériences uniques en mettant fièrement la marque de ses clients de l’avant. Kotmo, c’est 22 collaborateurs principaux canadiens dans sa chaîne de production, dont :

9 entreprises dirigées par des femmes

4 entreprises familiales

3 entreprises de réinsertion sociale

80% de produits fabriqués au Canada, dont 70% au Québec

Plus de 600 livraisons de produits effectuées à vélo

Réduisez votre impact environnemental et faites appel à Kotmo.



Kreezee Sports

Une gestion simple et efficace des organisations sportives

Kreezee Sports offre une solution de gestion complète aux organisations sportives amateurs tels les clubs et associations, les ligues, les tournois et les programmes sportifs en milieu scolaire. La plateforme Web est disponible en français et en anglais et couvre les principaux sports pratiqués en Amérique du Nord.

La solution permet de gérer les inscriptions et d’y offrir le paiement en ligne simple et efficace, d’importer et publier des calendriers, de procéder à l’édition d’un site Web et de son contenu, d’y connecter les médias sociaux ainsi que d’effectuer la saisie des statistiques dans le cas de ligues et tournois. Une application mobile est également connectée à la plateforme et permet aux usagers d’y recevoir des notifications d’horaires et des mises à jour de pointages.

Kreezee compte maintenant plus de 2,3 millions de parents et de sportifs amateurs qui utilisent sa plateforme, et ce partout en Amérique du Nord et en Europe. La croissance actuelle est de plus de 20 000 nouveaux usagers par semaine au cours de la dernière année! L’entreprise compte poursuivre son expansion via entre autres une vague d’embauches à venir prochainement!

Simplifiez-vous la vie en utilisant la solution de gestion sportive signée Kreezee!



LE CAMP

Un appui aux entreprises technologiques

Une startup peut avoir le produit le plus innovant, toutefois, si elle veut le transformer en succès d’affaires, elle doit par-dessus tout savoir bien s’entourer.

LE CAMP, depuis 2015, a appuyé plus de 400 entreprises allant des stades de prédémarrage à la croissance. Sa force? Assurément son réseau. Une entreprise qui est accompagnée au CAMP a accès aux expertises de plus de 80 coachs, en plus de bénéficier d’un parcours personnalisé avec une conseillère à l’interne.

Les deux dernières années ont permis à l’accélérateur de Québec de repenser son offre de services, notamment en développant l’accompagnement en mode virtuel. Si les entreprises sont pour la plupart basées dans la Capitale, l’incubateur compte maintenant dans son bassin des startups de partout à travers le Québec.

Grâce à sa gamme diversifiée de programmes, LE CAMP est un incontournable pour les futures entreprises du Québec qui souhaitent accélérer leur succès.



La province de Québec foisonne de startups aux idées à tendance technologique autant qu’écologique. Il est de notre devoir de les aider à s’établir et d’ainsi faire évoluer le parc entrepreneurial d’ici!

