CACI: offre de soutien aux travailleurs étrangers temporaires

À son arrivée au Canada, il arrive souvent qu’un travailleur étranger manque de repères, particulièrement s’il ne parle pas français. Le Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI), en partenariat avec Immigrant Québec, propose une gamme de services destinés à éclairer, à orienter et à aiguiller ses clients, parmi lesquels se trouve une catégorie importante qui est celle des travailleurs étrangers temporaires (TET).

Un service personnalisé pour chacun

Deux services en particulier sont dédiés aux travailleurs étrangers temporaires. Il s’agit, en premier lieu, de séances d’information sur les droits et les obligations des travailleurs étrangers temporaires dans le cadre desquelles des rencontres individuelles en présentiel ou par téléphone sont tenues avec les intéressés et lors desquelles une évaluation des besoins est effectuée en fonction des profils rencontrés. Des informations portant sur tout ce qui a trait au renouvellement du permis de travail sont aussi au programme et des thèmes de première importance sont abordés tels que les différents types de permis de travail, les démarches d’immigration, le soutien en fiscalité, les problèmes liés aux accidents de travail, les paiements et montants des indemnités, les normes du travail québécois, etc. Un suivi rigoureux est également effectué afin de nous assurer que les besoins de base des TET ont bien été comblés.

Le deuxième service offert par le CACI aux travailleurs étrangers temporaires prend la forme d’ateliers de formation. Dans le cadre de ces ateliers, un soutien est offert afin de faciliter l’installation et l’intégration, notamment en ce qui concerne l’évaluation comparative des études effectuées hors Québec, la rédaction d’une lettre de motivation, la mise à jour du CV, l’aide à la recherche d’emploi, l’inscription aux cours de français, des ateliers pratiques de préparation à l’entretien d’embauche, ainsi que des ateliers sur les techniques de communication professionnelle verbale et écrite.

Depuis le début du projet en avril 2021, plus de 1000 TET ont bénéficié de l’aide du CACI. Aujourd’hui, le projet a atteint sa quatrième phase et le meilleur reste à venir.

Travailleurs étrangers: mieux informés, vous pourrez mieux exercer vos droits

Si vous êtes travailleur étranger temporaire et/ou travailleur agricole, il est possible que le contexte actuel de la COVID-19 ne vous ait pas permis de vous informer adéquatement de vos droits et responsabilités.

Le CACI peut vous informer et vous offrir le soutien dont vous avez besoin en matière de :

Demande de la résidence permanente

Aide juridique

Démarches administratives

Travail

Santé

Scolarité

Logement

Permis de conduire

Déclaration d’impôt

Régionalisation

Activités socioculturelles

Pour les travailleurs étrangers: accueil et intégration

Lors des premiers jours sur le territoire québécois, le travailleur étranger peut être déboussolé, particulièrement s’il ne parle pas français. Le CACI propose la session Objectif Intégration pour en savoir davantage sur les valeurs du Québec, les façons de faire et le marché du travail. Le CACI peut également aider pour la recherche d’un logement et offre également un soutien psychosocial. Une banque alimentaire est également disponible.

En plus des ateliers de formation, des séances d’information, des sessions de bien-être et des rencontres de réseautage et de partage d’expérience sont également offertes, toujours dans l’objectif de faciliter l’intégration des travailleurs temporaires étrangers et des travailleurs agricoles au marché du travail québécois.

Ce projet est rendu possible par le CACI grâce à Immigrant Québec et le gouvernement du Canada, par le biais du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Pour plus d’information, visitez caci-bc.org/travailleur-temporaire.

Ce projet est rendu possible par le CACI grâce à Immigration Québec et au gouvernement du Canada, par le biais du Programme des travailleurs étrangers temporaires.















