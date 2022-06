Prendre soin de soi n’a jamais été aussi agréable!

Tous sont d’accord pour dire que parfois – souvent -, la vie va trop vite… tellement qu’on oublie parfois de s’arrêter pour prendre soin de soi!

Il est donc temps de dire « stop » et de miser sur votre bien-être le temps d’un massage, d’un soin corporel ou – comble du bonheur – d’une journée au spa.

Laissez-vous inspirer par ces quelques entreprises d’ici qui n’entendent qu’à vous chouchouter!

Spa Eastman

Zen de corps, de cœur et d’esprit

Reconnu comme la « meilleure retraite mieux-être au Canada », le Spa Eastman offre des forfaits et retraites tout inclus permettant de faire le plein d’énergie dans votre corps et le vide dans votre tête.

Situé en pleine nature au cœur des Cantons de l’Est, ce domaine offre un environnement naturel qui favorise le bien-être… avec, en prime, une vue imprenable sur le Mont-Orford! Seul.e, en couple, ou entre ami.e.s, leurs forfaits « Spa de Destination » et « Vacances Zen » permettent de vivre des vacances estivales ressourçantes à moins d’une heure de Montréal.

Lors d’un séjour, vous pourrez : rencontrer des professionnels passionnés (naturopathe, kinésiologue); recevoir des soins et massages irréprochables; participer à des conférences et activités qui vous apprennent à prendre soin de votre corps, cœur et esprit; vous ressourcer grâce aux 15 km de sentiers privés et les installations de thermothérapie; et découvrir une gastronomie saine, la Cuisine Tonique.

Pour plus d’info : spa-eastman.com!

Spa Nordic Station

Votre refuge en pleine nature

Niché au cœur de la nature, à 5 minutes du centre-ville de Magog, Spa Nordic Station épouse les abords de la rivière Castle et vous offre une grande variété d’installations réparties sur les différentes terrasses de leur site en nature. Évadez vous à l’intérieur de leur crypte vapeur construite sous forme de grotte en pierre, ainsi que leur banya russe, une exclusivité dans le domaine des spas des Cantons de l’Est, en plus de leurs bains californiens, saunas finlandais, cascades nordiques, accès à la rivière, ainsi que leurs multiples aires de détente avec foyer.

Découvrez leur Expérience Nordic ainsi que leurs services de massothérapie et soins corporels afin de vivre une expérience spa unique et authentique.

Pour plus d’info : spanordicstation.com!

Taiga Board

Une planche unique

Créée en collaboration avec Hooké, la planche Hooké Air est unique et résulte d’un design exceptionnel développé par des experts. Elle peut être utilisée pour SUP, pêche, expédition, semitouring, entraînement, et cetera.

Le kit de paddle board gonflable inclus : un paddle board; un aileron central; une pompe manuelle triple action HP6; un sac de transport de luxe; un kit de réparation, une pagaie 3 pièces Hooké X TAIGA en carbone et en bois – une exclusivité Hooké x TAIGA – avec la même construction que la populaire pagaie performance en carbone et en bois signée Taiga Board -; une prise d’accessoires pour la pêche – 4 vis et un tournevis TAIGA -; un support à canne à pêche de type standard (possibilité de se procurer un support de type pêche à la mouche) Scotty; une laisse de cheville; une ancre pour paddle board; un ensemble de 2 sangles à pagaie / canne à pêche; ainsi qu’un support à canne à pêche.

Sa construction en Woven Fusion augmente la rigidité de la planche grâce à un maillage interne doublé et disposé en x afin de relier la peau du dessus (top skin) et la peau du dessous (bottom skin). Cette nouvelle technologie permet d’augmenter la pression à 20 PSI de la planche et ainsi maximiser sa rigidité.

Pour une expérience de glisse maximisée

La NANO ZIP AIR, c’est le paddle board qui possède tous les grands avantages des paddle boards gonflables TAIGA, avec en plus sa petitesse et sa légèreté incroyablement pratiques! Elle se transporte très bien dans son sac compact et se gonfle facilement.

Cela comprend : un paddle board gonflable Nano ZIP Air 9’8; un sac de voyage compact de luxe 20 x 18 x 12; un paddle PERFORMANCE Carbon Black ajustable 5 pièces – un modèle unique spécialement conçu pour la NANO ZIP AIR et son sac COMPACT -; une pompe manuelle triple action; deux ailerons de type KEEL; une laisse de cheville; et un ensemble de réparation.

Elle est construite avec une nouvelle technologie Dropstitch X-Woven Fusion développée pour maximiser l’expérience de glisse et la rigidité de la planche grâce à un maillage interne doublé et disposé en X qui relie la peau du dessus (top skin) et la peau du dessous (bottom skin). Cette nouvelle technologie permet d’augmenter la pression interne de la planche à 20 PSI et ainsi maximiser sa rigidité.

Pour plus d’info : taigaboard.com!

Culture Sauvage

Des formules de cosmétiques 100 % actives

Depuis plus de cinq ans, au travers de Culture Sauvage, Sandrine développe des formules de cosmétiques 100 % actives et sans ingrédients superflus.

En réduisant la liste des ingrédients au strict minimum, les formules sont concentrées en actifs biologiques et 100 % naturels. « Culture sauvage » est le terme qui désigne la culture naturelle des végétaux sans intervention humaine. Comme l’entreprise privilégie la qualité à la quantité, certains de ses produits ne sont disponibles que lorsque la saison le permet.

La simplicité en cosmétiques est un travail complexe, car réduire au strict minimum le nombre d’ingrédients sans compromettre la qualité est un exercice difficile. Les produits Culture Sauvage sont fabriqués localement (Granby) et de façon artisanale. Depuis 2020, la gamme est labellisée Slow cosmétique.

Pour plus d’info : culturesauvage.com!

Davincia®

Un soin vivant pour une peau vivante

Davincia® innove avec une nouvelle génération de soins fondés sur une nouvelle façon de communiquer avec la peau… et les résultats parlent d’eux-mêmes!

Le Soin Biocompatible® : un soin vivant pour une peau vivante! Le Soin Biocompatible® inventé par Nathalie Forget ND.A., la dermonaturopathe québécoise, est tout simplement révolutionnaire. Véritable innovation, ce produit breveté est un masque vivant appliqué dans le cadre d’un soin du visage complet. Il contient des micro-organismes, dont des probiotiques, pour agir sur le vivant avec le vivant. La biocompatibilité du masque permet aux ingrédients actifs du produit et à ceux des produits utilisés au cours des jours qui suivent son application d’être mieux assimilés. Bref, elle favorise l’utilisation optimale des actifs par la peau, décuplant ainsi la puissance de ce soin unique.



Le Soin Biocompatible® purifie naturellement et intelligemment en débarrassant la peau de l’accumulation de matières dermiques. De plus, il détoxifie en éliminant les ingrédients chimiques qui nuisent à la flore cutanée, revitalise la peau et agit sur une foule de problématiques dans le respect de l’intégrité biologique. Parfaitement sécuritaire, le Soin Biocompatible® augmente la vitalité de la peau sans perturber son équilibre. C’est le seul soin qui agit simultanément sur 15 problématiques de la peau en une heure.



Pour plus d’info : davincia.ca!

Faites une place dans votre horaire (sur)chargé pour relaxer un brin. Laissez-vous dorloter; vous ne le regretterez pas, promis!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.