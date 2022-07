Lacs immenses, longues rivières sinueuses, montagnes couvertes de forêts pour marcher de longues heures, la région de Lanaudière offre une nature qui permet de faire toutes les activités que l’on aime faire, tout en suivant certaines routes parmi les plus belles du Québec!

Mais il arrive que l’on veuille plus de nos régions, que l’on préfère passer la journée à regarder le temps passer sur un bateau ou bien qu’à la fin d’une journée on veuille pouvoir prendre le temps de rire avec nos amis autour d’une bonne bière. Peu importe ce que vous préférez, peu importe vos humeurs changeantes au fil des vacances, Lanaudière saura combler vos envies ou besoins, que ce soit prévu ou bien à la spontanéité de vos impulsions. Voici quelques lieux qui rendront votre escapade dans Lanaudière mémorable, délicieuse et reposante.

Croisières Lac Taureau

Voguer sur le plus grand lac de la région

Nouveauté pour l’été 2022, les parcs régionaux de la Matawinie vous invitent à découvrir un tout nouvel attrait touristique qui invite à explorer le magnifique plan d’eau qu’est le Lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints. C’est à bord du tout nouveau bateau-mouche, qui offre une vue panoramique à 360°, que les passagers pourront apprécier toute la diversité de ce réservoir d’une superficie de 95 km2, avec plus de 30 km de plage et de nombreuses îles dont plusieurs accessibles.

Trois croisières thématiques animées sont offertes jusqu’en d’octobre. La croisière de l’Île du Village propose un voyage dans le temps sur l’histoire du Lac Taureau et les impacts de sa création en 1931. Les plus contemplatifs apprécieront la version au coucher de soleil et les éclairages que celui-ci laisse sur le lac et ses plages. La croisière qui mène quant à elle au barrage permet de saisir toute l’immensité de ce magnifique plan d’eau!

Réservez votre croisière au croisièreslactaureau.com

La Source Bains Nordiques

Se ressourcer en nature

La Source Bains Nordiques vous invite à vivre une détente inégalée aux confins de l’authentique nature de Rawdon. Véritable référence dans le domaine du tourisme de détente, La Source Bains Nordiques vous offre une variété de services allant de l’expérience thermale, aux traitements détente, tels que massages et soins haut de gamme. Profitez d’installations à l’architecture épurée et inspirante parfaitement intégrées à la nature.

Détendez-vous dans une atmosphère silencieuse et calme, laissant toute la place aux sons de l’eau et de la forêt, un atout primordial pour une ambiance réparatrice et apaisante. Enfin, faites le plein d’énergie dans notre magnifique bistro aux saveurs du terroir lanaudois avant, pendant ou après une visite. La Source Bains Nordiques est situé à Rawdon, une détente hors du temps située à 60 minutes de Montréal.

Découvrez votre parcours détente au lasourcespa.com

Boutique La Belle Excuse

Huile d’olive et art de vivre!

C’est ce que la Boutique La Belle Excuse vous propose. Dénichez des produits d’exception, dont leur célèbre huile d’olive issue des terres familiales en Grèce. Retrouvez les incontournables pour la préparation d’un repas convivial et savoureux à partager avec famille et amis. Comme l’huile d’olive nourrit aussi bien la peau que le corps, vous y trouverez également la gamme de soin LOLO : des produits naturels pour les tout-petits, sans tracas pour les parents. Ils sont conçus pour dorloter la peau fragile des enfants dès la naissance, tout en les enveloppant d’une douce fragrance irrésistible et calmante.

La boutique demeure un secret bien gardé dans le petit village de Saint-Liguori dans Lanaudière, où ses propriétaires proposent également plusieurs collections d’objets uniques sélectionnés avec soin, de tout pour ensoleiller votre décor et créer une atmosphère conviviale.

Allez faire un tour à la boutique lors de votre passage par Saint-Liguori pour vivre une expérience méditerranéenne signée La Belle Excuse!

Découvrez tous leurs produits à labelleexcuse.com

Ferme Guy Rivest

Découvrir les produits du terroir à la source

La Ferme Guy Rivest de Rawdon est une entreprise familiale qui produit des fraises, des camerises et autres fruits et légumes dont on se délecte tout au long de la saison chaude. On peut y faire de l’autocueillette, et ce, depuis maintenant quatre générations! Ainsi, jusqu’à la mi-juillet, vous pouvez cueillir vos fraises sur place et profiter de l’aire de pique-nique et de jeux pour savourer la beauté de la région. Créatrice de saveurs, la ferme transforme une portion de ses productions en vins et alcools fins, confitures, marinades, tartes, perles de fruits et autres produits gourmets. Vous trouverez aussi à la boutique des produits de la région.

De la fin juillet à l’Halloween, la Ferme Guy Rivest est l’instigatrice du Grand labyrinthe de Lanaudière, un labyrinthe de maïs de 6 hectares avec près de 8 km de sentiers. À la fois ludique, éducatif et sécuritaire, il est accessible autant pour les poussettes que les fauteuils roulants. Pour vivre une expérience extraordinaire, il est même ouvert certains soirs! Tout le mois d’octobre, il est aussi décoré spécialement pour l’Halloween et il est possible d’y cueillir des citrouilles.

Vérifiez les horaires pour planifier votre visite au fermeguyrivest.com

Brasserie artisanale Albion

La tradition à son meilleur

La Brasserie artisanale Albion se trouve dans une magnifique demeure centenaire en plein cœur du centre-ville de Joliette. Albion signifie Angleterre, vous y retrouverez non seulement des bières inspirées de la grande tradition britannique de brassage, mais aussi d’excellentes IPA et des bières mûries en barriques. La cuisine de la brasserie s’inspire des pubs européens et est ouverte tous les jours. Une sublime terrasse cernée de vignes entoure le bâtiment et compte plus de 100 places assises. Les familles sont les bienvenues et les plus jeunes adoreront le menu pour enfants.

Avec le temps, l’endroit est devenu un arrêt touristique incontournable dans Lanaudière et au Québec. Les propriétaires travaillent présentement sur un projet d’usine de fabrication de bière avec salon de dégustation qui devrait voir le jour en 2023, restez à l’affût!

Jetez un coup d’œil à leurs produits au brasseriealbion.com

Que l’on y soit de passage pour la journée ou bien pour les vacances en famille ou entre amis, la région de Lanaudière regorge d’attraits et de commerces à découvrir. Vous aimerez le temps passé à goûter et découvrir les richesses de son terroir qui saura vous surprendre et vous éblouir. Permettez-vous de faire des détours pour rencontrer ses artisans passionnés qui sauront partager avec vous le fruit de leur travail méticuleux, vos yeux, votre corps et vos papilles vous en remercieront toute l’année!

