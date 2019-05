Projet pilote sur Camillien-Houde: des résultats «décevants», selon l’OCPM

Les résultats du projet pilote du retrait de la circulation de transit sur la Voie Camillien-Houde sont «décevants», tranche l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) dans un apport paru jeudi. L’organisme conclut qu’une «planification hâtive avec des objectifs imprécis et communiqués maladroitement» a nui à l’acceptabilité sociale de la démarche.

«On trouve que dans sa forme actuelle, le projet n’est pas concluant, a expliqué à Métro la directrice de l’OCPM, Dominique Ollivier. La façon dont ça a été fait est questionnable. La consultation est venue à posteriori, devant toute une grogne publique. Disons que les objectifs n’ont pas été formulés de façon à être bien compris par la population.»

Même si elle avoue que «la controverse» était très présente dès le départ, la porte-parole dit avoir constaté une évolution des mentalités au fil du temps. «Les gens sont partis tranchés sur leurs positions, mais avec le temps et les débats, ils sont devenus plus nuancés dans la recherche de compromis. Ça nous fait dire que c’est possible de trouver une solution pour tout le monde», a-t-elle affirmé.

Parce qu’il est «agréable de le parcourir» et d’y prendre son temps, l’axe Camillien-Houde/Remembrance devrait être réaménagé en chemin de plaisance, recommande l’organisme.

«Ce qui revenait souvent, c’est que les gens empruntent ce chemin comme une route de plaisance, et non pas comme un raccourci. À ce moment-là, pourquoi on ne le transforme pas pour le mettre en valeur dans le paysage? Ça prend un chemin lent, que les gens vont emprunter parce que c’est beau, parce que c’est scénique, et non pas pour éviter les bouchons.» -Dominique Ollivier

L’OCPM suggère littéralement de sortir la Voie Camilien-Houde du réseau routier montréalais «pour en faire un chemin de parc, qui aurait son propre système de vitesse et de contrôle». L’idée d’instaurer des «feux de circulation alternés» avec des voies uniquement réservées aux piétons et aux cyclistes «est par ailleurs très pertinente», a soulevé Mme Ollivier.

Moins de stationnement, plus d’aménagement

Dans son rapport, l’organisme vise aussi «à réduire considérablement le nombre de places de stationnement» via la maison Smith pour laisser plus de place au déplacement actif, dans l’objectif «de réduction des véhicules sur la montagne». C’est toute l’organisation du réseau de transport collectif «qui doit être repensée» pour mieux desservir le mont Royal, d’après l’organisme.

«Sauf pendant les fins de semaine, la plupart des places de stationnement sont inutilisées, dit Mme Ollivier. On pense que c’est une occasion de reverdir, de mieux aménager le parc et, du même souffle, de proposer des mesures incitatives.»

En plus de stationnements alternatifs et d’une campagne d’information sur le transport en commun, l’OCPM plaide qu’un système de navettes devrait être mis sur pied sur le mont Royal pour compenser l’atout «sous-exploité» que sont les nombreuses stations de métro le ceinturant. Surtout avec l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM), la situation doit changer, plaide l’OCPM.

«De façon générale, les gens nous disent qu’il y a eu une transformation d’ambiance sur le mont Royal. Il y a énormément de débit sur les chemins alternatifs, beaucoup de stationnement, et le transport collectif n’est pas perçu comme en train de s’améliorer. La montagne devient pour eux inaccessibles, ce sont des problèmes majeurs.» -Dominique Ollivier

Comme il l’avait fait la veille lors de la présentation de son rapport annuel, l’organisme paramunicipal appelle la Ville à assurer une rétroaction sur ses recommandations. «C’est très important que l’apport des citoyens reflète aussi ce qu’on va appliquer, ce qu’on a entendu», insiste Dominique Ollivier.

Le projet pilote prévoyait que du 2 juin au 31 octobre 2018, seuls les véhicules d’urgence, les véhicules de fonction, le transport collectif et les cyclistes étaient autorisés à circuler sur le chemin Remembrance et la Voie Camillien-Houde.

Pendant le processus de consultation, l’OCPM dit avoir reçu quelques 1873 opinions, dont 689 mémoires écrits et 1184 opinions en ligne, une participation jugée «exceptionnelle».