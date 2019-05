Premier livre jeunesse pour une auteure de Lachine

Avec deux romans et des centaines d’articles scientifiques à son actif, l’auteure lachinoise Marie-Claude Ouellet prend la direction de la littérature jeunesse. Publié le mois dernier, son livre Ben & Bob – Records, statistiques et autres curiosités explique aux petits les phénomènes mystérieux de la science.

Si chacun de ses précédents romans avait exigé au moins une année de travail, quelques mois ont suffi pour mettre sur pied le premier volume de Ben & Bob. Ce dernier est un recueil de courtes capsules scientifiques parues dans le magazine Les Explorateurs, de 2008 à aujourd’hui.

Sa présentation dynamique et sa vulgarisation visent à rendre la science du quotidien plus accessible pour les neuf ans et plus. Parmi les exemples tirés de l’ouvrage, on apprend notamment pourquoi il fait plus froid au sommet d’une montagne, ce que font les vers de terre durant l’hiver et à quoi servent les couleurs vives des fleurs.

«J’aime beaucoup la jeunesse, car je peux me permettre de la fantaisie et de l’humour lorsque j’écris, partage l’auteure de 56 ans. Il y a une plus grande liberté dans ce style pour rendre la science amusante.»

Vers l’écriture

Après l’obtention de son diplôme en sciences biologiques, Marie-Claude Ouellet n’était plus certaine si sa place était dans la recherche. En effet, devoir se limiter à un seul sujet lui semblait impensable. «J’aime toucher à tout, indique-t-elle. Autant à l’écologie qu’aux animaux, qu’aux végétaux et qu’à l’humain.»

Celle qui a toujours eu un intérêt pour l’écriture a alors vu sa carrière de pigiste débuter le jour où elle a mis le doigt sur une erreur s’étant glissée dans un magazine scientifique. Après avoir écrit à l’éditeur pour lui faire part de la correction à apporter, Mme Ouellet a réalisé qu’elle pourrait elle aussi écrire ce type d’article.

À présent, son métier lui permet de bâtir son propre horaire et de produire selon des sujets qui la passionnent. «J’aime pouvoir travailler à mon rythme et selon mon inspiration, ajoute-t-elle. Quand je bloque, je vais tout simplement marcher pour donner le temps à mes idées de murir dans mon esprit.»

Depuis 33 ans, elle rédige des textes pour Les Débrouillards et collabore avec Les Explorateurs depuis 18 ans. Durant sa carrière, elle a participé à des expositions à l’Insectarium de Montréal, à la Biosphère et au Centre des sciences de Montréal. Elle a également animé de nombreux ateliers dans des écoles et des garderies.

Son premier roman, Le Saint-Laurent – Fleuve à découvrir, a vu le jour en 1999 et s’est vendu à plus de 12 000 exemplaires. Son deuxième, Fabuleuses baleines, est quant à lui paru en 2002.

Séance de signatures de l’auteure à la librairie Passages (1225, rue Notre-Dame, à Lachine), le samedi 8 juin, de 10h30 à 13h30.