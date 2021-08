34 ans après sa sortie, cette chanson de Rick Astley atteint 1 milliard de vues sur YouTube

La chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley a atteint l’impressionnant nombre de 1 milliard de vues sur YouTube. Cette réussite est largement due au fait que la vidéo est devenue une blague virale du web.

Atteindre le 1 milliard de vue sur YouTube est un exploit en soi, mais le faire avec une chanson sortie il y a plus de 34 ans est d’autant plus impressionnant.

Rick Asley a vu la vidéo de sa chanson Never Gonna Give You Up atteindre ce prestigieux plateau.

Comment y est-il parvenu? En grande partie parce que la vidéo est devenue la source d’une blague virale sur le web.

Plusieurs internautes utilisent en fait cette vidéo pour leurrer des amis ou d’autres internautes.

En effet, il n’est pas rare de voir des publications pour parler par exemple d’une bande-annonce incroyable à voir et où au final on tombe… sur Never Gonna Give You Up.

Un canular qui ne semble pas près de s’estomper et qui peut-être fera atteindre 2 milliards de vues pour la chanson!