La rentrée sera masquée en classe dans neuf régions dont Montréal

Après la gronde des voix syndicales qui s’inquiétaient d’une rentrée aux mesures «floues», le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, se fait plus clair et annonce une rentrée masquée pour plusieurs régions du Québec, dont Montréal. Les activités parascolaires sportives à l’intérieur et celles avec contacts physiques réguliers seront soumises à l’application du passeport vaccinal au secondaire.

«Le variant Delta inquiète alors le masque sera requis en classe dans neufs régions: le Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal et Outaouais.» Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation

Toutefois, cette mesure de port du masque en classe reste temporaire explique le ministre Roberge.

Les autres régions n’auront pas à porter le masque en classe, soit le Bas‑Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Le Ministère de l’Éducation assure que les différents centres de services scolaires ont des stocks de masque pour permettre aux élèves d’avoir des masques pour un mois minimum.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) préconisait il y a une semaine et lorsque possible, «une place assignée en classe et durant les repas et une distanciation à plus de deux mètres pour limiter les contacts non protégés et faciliter le traçage», ce que le Plan de rentrée ne mentionnait pas.

L’INSPQ envisageait déjà une rentrée masquée dès lors que des cas sporadiques survenaient dans une région, cela sera donc le cas pour neuf régions. «Nous avions besoin d’être le plus proche de la rentrée pour prendre la décision du port du masque la plus adaptée possible», souligne le Dr Arruda.

Vaccination

D’après le ministre Roberge, la vaccination des 12-17 ans est positive: «85,2% des 12 à 17 ans ont reçu au moins une dose et 76% ont une reçu une dose ou pris un rendez-vous pour l’obtenir. Ça va très bien mais on en veut encore plus, c’est pourquoi des campagnes de vaccinations en milieux scolaires vont être organisées.»

Un protocole de gestion des cas positifs va être bientôt dévoilé mais le Dr Arruda assure que celui-ci vise à garder les élèves en classe le plus possible.

La plupart des syndicats avaient critiqué la gestion de dernière minute du ministre Roberge. Le Plan de rentrée initial est donc resserré sur certains points compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique dans certaines régions.

L’annonce du ministre Roberge a été réalisé en présence de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest et du directeur de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda.

Plus de détails à venir …