Ouvert ou fermé à Montréal pour l’Action de grâce?

De nombreux services et commerces seront fermés à l’Action de grâce, mais d’autres seront ouverts, parfois avec des horaires modifiés. Métro vous aide à vous y retrouver.

OUVERT

Les marchés d’alimentation ainsi que les pharmacies seront ouvertes cette journée-là. La majorité des succursales de la SAQ et de la SQDC le seront également.

Une grande partie de centre d’achats vont ouvrir leurs portes lors de cette journée fériée.

Il est important de noter que les restaurants, centre commerciaux et épiceries pourraient toutefois avoir des heures d’ouverture différentes en raison de cette journée fériée.

Le Cimetière de Notre-Dame des Neiges ouvrira ses portes aux visiteurs et visiteuses le dimanche 10 octobre, pour le jour de l’Action de Grâce, mais sera fermé le lundi 11 octobre.

Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront tous fermés. Il demeure possible de faire ses démarches en ligne. Ces demandes seront toutefois traitées à partir du 12 octobre.

Les écocentres seront ouverts selon l’horaire actuel, soit tous les jours de 8 h à 18 h. Pour plus de renseignements, consultez le site montréal.ca ou composez le 311.

Les diverses installations sportives et culturelles ont un horaire varié selon les arrondissements. Les citoyens sont donc invités à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés avant de se déplacer et de consulter la programmation de sports et loisirs offerte par plusieurs arrondissements et y réserver des espaces sportifs.

Les comptoirs de service et les salles d’audience de la cour municipale seront fermés. En revanche, les services numériques offerts par la cour municipale seront accessibles.

FERMÉ

Les points de services fédéraux et provinciaux comme la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) seront fermés lundi.

Les institutions financières demeureront fermées également. Les bureaux de poste, les maisons de la culture et les bibliothèques n’ouvriront pas non plus leurs portes.