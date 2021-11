CPE: la fédération des intervenantes vote pour la grève générale illimitée

En grève depuis lundi, le personnel affilié à la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a voté à plus de 91% en faveur d’une grève générale illimitée dans le but «d’envoyer un message clair» au gouvernement alors qu’il est en pleine négociation.

Après la fin abrupte de plusieurs journées intensives de négociation, vendredi soir dernier, la FIPEQ-CSQ sera de retour à la table de négociation demain, jeudi. «Actuellement, ça ne fonctionne pas à la table de négociations», a affirmé la présidente de la FIPEQ-CSQ et des intervenantes en petite enfance, Valérie Grenon.

En déclenchant une grève générale illimitée, les 3200 travailleuses en CPE membres du syndicat souhaitent faire avancer rapidement les négociations et forcer Québec à arriver avec une nouvelle proposition.

Valérie Grenon a laissé entendre que ce mandat sera utilisé avant les vacances des fêtes. «Il faut que ça se règle maintenant, donc avant Noël», a-t-elle précisé.

«On veut laisser une chance à la négociation, mais on ne laissera pas une chance pendant des mois et des mois. Notre convention collective est échue depuis mars 2020», a-t-elle souligné.

Mme Grenon a assuré que les milliers parents qui devront se trouver un plan B pour faire garder leurs enfants seront informés rapidement du déclenchement de la grève. «Si [la présidente du Conseil du trésor, Sonia] Lebel nous entend, tout pourrait se régler dès demain», a-t-elle ajouté.

Nos demandes syndicales sont basées sur des problèmes réels vécus sur le terrain. Mme Sonia Lebel et M. Mathieu Lacombe disent haut et fort qu’ils savent ce que les intervenantes à la petite enfance veulent. J’informe Mme Lebel et M. Lacombe qu’ils n’ont rien compris.

Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ et des intervenantes en petite enfance