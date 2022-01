Des éclosions de COVID-19 dans 4 nouveaux CHSLD et 2 RPA

Si la situation semblait encore sous contrôle avant les Fêtes, la propagation de la COVID-19 se poursuit dans les milieux d’hébergement pour aînés à Montréal. En date du 4 janvier, cinq CHSLD, dont quatre nouveaux depuis le 22 décembre, et deux résidences pour aînés (RPA) étaient en éclosion.

Après une semaine sans mise à jour des données, le ministère de la Santé a finalement publié la liste du nombre de cas de et de décès dans les CHSLD et RPA du Québec ce matin.

Selon les données datant du 4 janvier, deux CHSLD montréalais se situent dans le rouge. Il s’agit du CHSLD Paul-Bruchési, situé à Ville-Marie, qui compte 25 cas actifs et un décès, ainsi que du CHSLD Louis-Riel, situé dans le Sud-Ouest, qui compte 39 cas actifs, dont un dans les dernières 24 heures.

Le CHSLD de l’Hôpital Sainte-Anne, dans l’Ouest-de-l’Île, qui comptait deux cas le 22 décembre, en compte dorénavant 10, dont trois dans les 24 dernières heures.

Il se situe dans le jaune, tout comme les CHSLD Château Westmount, situé dans l’Ouest, et Auclair, dans Rosemont. Ils comptent respectivement 21 et 37 cas actifs.

Le CHSLD Auclair fait également état de deux décès, et 26 des 37 cas actifs ont été déclarés dans les 24 dernières heures.

État de la situation en RPA

À Montréal, deux RPA sont touchées par des éclosions de COVID-19, toujours selon les données du gouvernement du Québec en date du 4 janvier.

La RPA Prince of Wales, située dans l’Ouest, compte quatre cas actifs, tandis que la RPA Manoir Baie-d’Urfé, aussi dans l’Ouest-de-l’Île, en compte trois.

En date du 22 décembre, la RPA Le Cavalier à LaSalle vivait une éclosion qui touchait 17 de ses résidents. En date du 4 janvier, la RPA n’est plus sur la liste. Il n’a pas été possible de confirmer si l’éclosion est bel et bien terminée au moment d’écrire ces lignes.

Dans la province, on fait état d’une hausse des hospitalisations, des admissions aux soins intensifs ainsi que des décès dus à la COVID-19. Le nombre de nouveaux cas, quant à lui, reste relativement stable. Le Québec recense également 39 nouveaux décès dans les dernières 24 heures.

Sur l’ensemble des 15 000 employés du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, hier il y avait 660 employés positifs et 198 en isolement volontaire préventif, indique la porte-parole Emilie Jacob.