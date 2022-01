COVID-19: ralentissement des hospitalisations au Québec

Le Québec fait état de 81 nouvelles hospitalisations, un chiffre tout de même en baisse par rapport aux derniers jours.

Les établissements de santé québécois notent une hausse des hospitalisations liées à la COVID-19, avec une augmentation de 81 (303 nouvelles entrées et 222 sorties), ce qui donne un total de 3381 personnes hospitalisées dans la province. Les admissions aux soins intensifs enregistrent également une hausse de quatre nouvelles personnes (41 nouvelles entrées et 37 sorties), pour un total de 286 personnes.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre 90 personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, 10 primovaccinés, 192 autres personnes considérées comme pleinement vaccinées et 11 enfants de 0 à 4 ans.

Les infections atteignent pour cette nouvelle journée le chiffre de 5400, soit 546 cas de moins que le chiffre de la veille et 5173 cas de moins que la semaine dernière. Cette donnée n’est toutefois pas représentative du nombre réel de cas, puisque le dépistage est limité à un nombre restreint de personnes.

Les nouveaux cas se divisent entre 780 non-vaccinés, 204 primovaccinés et 4302 personnes doublement vaccinées.

Le Québec recense 54 nouveaux décès dans les dernières 24 heures. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec passe à 12 364 décès.

Hôpital Total Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 17 -1 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 121 +6 Hôpital général de Montréal 39 +1 Hôpital général juif 153 +13 Centre hospitalier de St. Mary 73 +2 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 187 +22 Hôpital de Verdun 73 +2 CHU Sainte-Justine 32 +2 L’hôpital de Montréal pour enfants 11 +3 Hôpital neurologique de Montréal 5 0 Hôpital Royal Victoria 96 +4 Hôpital de Lasalle 8 +1 Hôpital général du Lakeshore 71 +4 Hôpital de Lachine 16 0 Hôpital Fleury 38 -2 Hôpital Jean-Talon 42 +5 Hôpital Santa Cabrini 61 +4 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 127 +3 Hôpital Notre-Dame 57 -2

Le pire de la 5e vague derrière nous?

Un ralentissement de la croissance des cas et des nouvelles hospitalisations dans les prochaines semaines se profilerait pour le Grand Montréal, selon les simulations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et du Groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses de l’Université Laval.

Dans la moitié des simulations, les cas et les nouvelles hospitalisations pourraient déjà avoir atteint leur sommet ou l’atteindre dans les jours à venir. Pour l’autre moitié, les cas et les nouvelles hospitalisations pourraient continuer d’augmenter encore pendant quelques jours ou quelques semaines.

Les projections doivent toutefois être interprétées avec prudence, puisque des incertitudes persistent concernant la sévérité d’Omicron (incluant le risque de décès par cas), le rythme de vaccination, l’adhésion de la population aux mesures annoncées et l’impact du retour à l’école.