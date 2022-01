COVID-19: la hausse des hospitalisations se poursuit au Québec

La hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit au Québec selon les plus récentes données fournies par le ministère de la Santé. On enregistre 3300 personnes hospitalisées (413 entrées, 315 sorties) en date du 15 janvier, soit 105 de plus que la veille et près de 10 fois plus qu’à la mi-décembre. Le nombre de personnes aux soins intensifs augmente de sept pour se chiffrer à 282.

Les nouvelles infections du jour (+5946) sont en baisse de 759 par rapport au bilan présenté samedi, alors que le nombre de tests de dépistage effectués pour compiler les résultats d’aujourd’hui se chiffre à 39 806, une statistique en baisse 4152.

Notons que le nombre de nouveaux cas du jour a presque diminué de moitié par rapport à dimanche dernier (-46%). Sur sept jours, le Québec enregistre une moyenne de 8066 nouveaux cas quotidiennement. Le taux de reproduction effectif (Rt) est de 1,08.

La province déplore par ailleurs 21 nouveaux décès. Le bilan de la pandémie au Québec atteint donc 12 310 décès depuis mars 2020.

Quelque 81 564 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été inoculées dans la journée de samedi, dont 71 724 troisièmes doses. La proportion de Québécois de 5 ans et plus ayant été triplement vaccinés passe donc de 31% à 32%.

Neuf personnes âgées de 5 ans plus sur 10 ont reçu une première dose, dont 6241 hier. Une proportion de 82% des Québécois a été doublement vaccinée, dont 3599 samedi.

Les éclosions actives sont en hausse, dimanche, alors qu’on en recense 1590 à travers le Québec, soit 21 de plus qu’hier.