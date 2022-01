COVID-19: 96 nouveaux décès s’ajoutent au bilan de la pandémie

Le plus récent bilan de la pandémie au Québec fait état de 96 nouveaux décès. Le bilan de la COVID-19 s’élève désormais à 12 289 décès depuis mars 2020.

Les hospitalisations poursuivent par ailleurs leur hausse ininterrompue depuis la mi-décembre alors que 3195 personnes étaient hospitalisées en raison de la pandémie (470 entrées, 360 sorties), en date du 14 janvier, soit 110 de plus que la veille. Quelque 275 personnes sont aux soins intensifs, une statistique stable par rapport à hier.

On rapporte par ailleurs 6705 nouveaux cas de COVID-19, samedi, soit 677 de moins qu’au bilan de vendredi et 9223 de moins qu’il y a une semaine. Notons que les travailleurs de la santé ont effectué 43 958 analyses de dépistage, jeudi, afin de compiler les nouvelles infections du jour, soit 1225 de moins qu’au jour précédent.

La moyenne quotidienne des nouvelles infections sur sept jours est de 8789. Le taux de reproduction effectif (Rt) est de 1,08.

Près de 78% des nouveaux cas du jour sont liés à des personnes ayant reçu une deuxième dose de vaccin depuis au moins sept jours. Les personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours comptent pour 17% des nouvelles infections rapportées samedi.

Pour ce qui est de la campagne de vaccination, c’est plus de 100 000 doses de vaccin contre la COVID-19 qui ont été inoculées, vendredi, dont près de 100 000 troisièmes doses. La proportion de Québécois âgés de 5 ans et plus qui ont été triplement vaccinés grimpe de 29% à 31%, samedi.

L’Institut national en santé publique du Québec (INSPQ) estime que le risque d’hospitalisation est 5,6 fois plus important pour une personne non vaccinée par rapport à une personne ayant reçu deux doses.

Les éclosions actives sont en hausse, samedi. On en dénombre 1569 à travers la province, soit 75 de plus que la veille.