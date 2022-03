COVID-19: nouvelle augmentation des hospitalisations

Le bilan quotidien du gouvernement fait état d’une augmentation des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs.

Québec enregistre une hausse de 28 hospitalisations, pour un total de 1062 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 dans la province. En ce qui a trait aux admissions aux soins intensifs, on rapporte une augmentation de sept personnes, pour un total de 57 personnes présentement admises dans ces unités.

Le Québec déplore également quatorze nouveaux décès. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 atteint désormais 14 288 décès dans la province.

En ce qui concerne les nouvelles infections, on rapporte également une hausse, avec 2295 nouveaux cas dans la province. Par contre, il faut noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle, puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Une augmentation des hospitalisations à venir

Selon les dernières projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), il devrait y avoir une augmentation des hospitalisations au Québec dans les deux prochaines semaines. L’occupation des lits réguliers par des patients COVID devrait se situer entre les niveaux 2 et 3 définis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Du côté de l’occupation des lits de soins intensifs, l’INESSS prévoit une relative stabilisation.

L’institut tient toutefois à souligner que plusieurs personnes sont hospitalisées pour une autre raison que la COVID-19, mais sont ensuite déclarées positives lors de leur séjour. Cette proportion pourrait représenter un peu plus de la moitié des lits réguliers et environ le tiers des lits aux soins intensifs.

Hôpital Hospitalisations

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 3 -1 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 32 -1 Hôpital général de Montréal 9 -1 Hôpital général juif 32 -2 Centre hospitalier de St. Mary 26 +1 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 35 0 Hôpital de Verdun 8 -2 CHU Sainte-Justine 5 -2 L'Hôpital de Montréal pour enfants 5 0 Hôpital neurologique de Montréal 0 0 Hôpital Royal Victoria 16 +1 Hôpital de LaSalle 5 -1 Hôpital général du Lakeshore 11 -1 Hôpital de Lachine 2 0 Hôpital Fleury 3 0 Hôpital Jean-Talon 4 0 Hôpital Santa Cabrini 12 0 Centre hospitalier de l'Université de Montréal 28 -1 Hôpital Notre-Dame 10 -1