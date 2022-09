7 choses à savoir sur la circonscription Hochelaga-Maisonneuve

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Hochelaga-Maisonneuve dans le cadre des élections de 2022.

Dernière course

Le candidat de Québec solidaire (QS) Alexandre Leduc a remporté les élections de 2018 dans Hochelaga-Maisonneuve avec 50,05% du vote. Il était suivi par Carole Poirier, du Parti québécois, qui a récolté 23,59% des voix. Au troisième rang, Sarah Beaumier, de la Coalition avenir Québec (CAQ), a obtenu 12,89% du vote.

Député sortant

Alexandre Leduc a été candidat pour QS en 2012 et en 2014, arrivant deuxième derrière la péquiste Carole Poirier lors de ces deux scrutins. C’est en 2018 qu’il l’a finalement devancée et qu’il est devenu député de la circonscription.

M. Leduc est notamment porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’affaires municipales, d’enseignement supérieur, de justice et de laïcité.

Tendances

Hochelaga-Maisonneuve a été aux mains du PQ de sa création, en 1988, jusqu’en 2018, année où Québec solidaire s’est emparé de la circonscription.

La députée péquiste Louise Harel a été députée d’Hochelaga-Maisonneuve pendant 27 ans, soit de 1981 – alors que la circonscription portait le nom de Maisonneuve – jusqu’en 2008. La péquiste Carole Poirier lui a succédé jusqu’en 2018.

Candidat.e.s 2022

Stephan Fogaing (PQ)

Alexandre Leduc (QS)

Rebecca McCann (CAQ)

Morgan Ouellet (PVQ)

Louise Poudrier (PCQ)

Line Flore Tchetmi (PLQ)

Profil sociodémographique

Langue

Plus de 83,7% des résidents de la circonscription parlent le français le plus souvent à la maison. Près de 7,5% des résidents parlent une langue autre que le français ou l’anglais, tandis que seulement 5% d’entre eux parlent l’anglais le plus souvent.

Familles

Hochelaga-Maisonneuve comptait 12 220 familles en 2016. Parmi celles-ci, 48% étaient des couples sans enfant, et 28,9%, des couples avec enfants.

Si 16,8% des familles du Québec étaient monoparentales en 2016, cette proportion grimpait à 23,1% dans Hochelaga-Maisonneuve.

Diversité

Environ 17,9% de la population de la circonscription est composée de minorités visibles. Dans l’ensemble de la province, cette proportion est de 13%.

Revenus

Le revenu médian des ménages de deux personnes ou plus est de 60 189$, comparativement à 78 645$ pour l’ensemble de la province. Pour les personnes vivant seules, le revenu médian est de 28 292$ dans Hochelaga-Maisonneuve, tandis qu’il est de 31 574$ au Québec.

Limites géographiques

La circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve comprend une partie des arrondissements de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Ville-Marie.

Origine et signification du nom de la circonscription

La circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve a été créée en 1988, à partir des territoires des circonscriptions précédentes de Maisonneuve et de Sainte-Marie.

Le toponyme «Hochelaga» signifie «chaussée de castor», et désigne la municipalité du même nom. Le toponyme «Maisonneuve» désigne la municipalité de Maisonneuve, qui a été érigée comme ville en 1883 puis fusionnée à la ville de Montréal en 1918. Son appellation rappelle la mémoire de Paul de Chomedey de Maisonneuve, fondateur de Ville-Marie en 1642 et premier gouverneur de Montréal.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du recensement de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.

