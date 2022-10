Le fondateur de Vidéotron André Chagnon s’est éteint

Le fondateur de l’entreprise Vidéotron André Chagnon s’est éteint la nuit dernière, à l’âge de 94 ans. Né à Montréal en 1928, le célèbre entrepreneur s’était lancé en affaires à 31 ans en créant E.R. Chagnon et Fils Ltée, après avoir suivi une formation de technicien en électricité à l’École technique de Montréal.

C’est en 1964 qu’il a fondé l’entreprise de câblodistribution Vidéotron. En moins de trois décennie, cette dernière est parvenue à se hisser au rang de chef de file du secteur, proposant ses services tant au Canada qu’à l’international.

André Chagnon a été récompensé à plusieurs reprises par l’industrie des télécommunications pour ses diverses réalisations.

Il a été désigné, en 1983, 1er Grand Lauréat du Prix des Communications, par le ministère des Communications du Québec. En 2003, il s’est vu remettre, par la Fédération de l’informatique du Québec, le titre de «Grand bâtisseur Québécois des technologies de l’information et des communications». En 2009, il a été intronisé au Temple de la renommée des télécommunications.

Sensible au sort des plus démunis, M. Chagnon s’est également impliqué dans plusieurs œuvres caritatives. En 2000, année de la vente de Vidéotron, la famille Chagnon a créé la Fondation Lucie et André Chagnon, une organisation philanthropique vouée à la prévention de la pauvreté.

André Chagnon était Officier de l’Ordre du Canada et de l’Ordre national du Québec.

Depuis son compte Twitter, le premier ministre François Legault a salué «un homme brillant et visionnaire» qui a «façonné le Québec d’aujourd’hui» et a offert ses condoléances à la famille d’André Chagnon.

1/2 Le Québec perd un homme brillant et visionnaire, avec le décès d'André Chagnon. Je l’ai consulté depuis que je suis en politique. J’offre mes plus sincères condoléances à ses enfants Johanne, Claude, Élaine et Isabelle ainsi qu'à toute sa famille.https://t.co/1JYmL3jjuX — François Legault (@francoislegault) October 8, 2022