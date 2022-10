CF Montréal: les champions en titre sont en ville

Après avoir vaincu Orlando City SC la semaine dernière, la troupe de Wilfried Nancy tentera de récidiver, dimanche, alors que New York City FC seront les visiteurs au Stade Saputo. Vainqueurs de la MLS Cup l’an dernier, les New-yorkais représentent un défi de taille. Ces derniers ont triomphé face à l’Inter Miami, lundi, par la marque de 3-0.

Réputés pour leurs qualités techniques, Maximiliano Moralez, Gabriel Pereira et Héber, notamment, tenteront d’inquiéter la défense montréalaise. Du côté du CFM, la présence de Romell Quioto pour le match demeure incertaine, lui qui n’a pas foulé la pelouse du Stade Saputo dimanche dernier. L’attaquant hondurien a subi une blessure il y a quelques semaines avec sa formation nationale. Quioto s’est toutefois entraîné avec le club cette semaine et son entraîneur estime qu’il se sent mieux physiquement.

L’attaquant Romell Quioto a été nommé joueur par excellence du club cette année.

Crédit Photo: Clément Bolano / Métro Média

Peu importe si Quioto figure dans le onze partant, Montréal devra tenter d’imposer son rythme tôt dans la rencontre. Cette saison, New York City FC a terminé deuxième à travers la ligue pour le temps de possession du ballon. Montréal pointe au sixième rang à ce chapitre.

«Tout le monde doit être excité pour ce match. Deux des meilleures équipes sur le ballon s’affrontent. On aura droit à du très beau foot ce dimanche au Stade Saputo», a indiqué le latéral droit du CF Montréal, Alistair Johnston.

Son coéquipier Ismaël Koné tentera pour sa part de poursuivre sur sa lancée. Le milieu de terrain de 20 ans a fait exploser la Stade Saputo, dimanche dernier, en dénouant l’impasse à la 68e minute.

Son coéquipier Djordje Mihailovic, qui vit actuellement ses derniers moments avec le club, a doublé l’avance des siens en toute fin de rencontre. Il s’est d’ailleurs dit impressionné par l’atmosphère qui régnait au Stade Saputo.

«C’était la meilleure ambiance dans ma carrière professionnelle. Et nous savons que la semaine prochaine, ce sera encore meilleur», a confié Mihailovic, qui poursuivra sa carrière avec l’AZ Alkmaar, en première division néerlandaise, l’an prochain.

Encore une fois, le CF Montréal prévoit une salle comble pour le match de dimanche. Plus de 19 000 amateurs de soccer montréalais devraient être sur place pour assister au potentiel dernier match de l’équipe à domicile. Il est encore possible que Montréal accueille la grande finale de la MLS, mais le scénario demeure improbable. Pour ce faire, le CFM devra battre New York, venir à bout de Philadelphie la semaine suivante, et que parallèlement, LAFC perde en finale de l’Ouest. «Un match à la fois», comme le dit le vieux dicton.

Le vainqueur du duel entre Montréal et New York retrouvera l’Union à Philadelphie en finale de l’Est, dimanche prochain. La formation de la Pennsylvanie s’est qualifiée pour le carré d’as en battant le FC Cincinnati 1-0, jeudi soir.

Le LAFC sera quant à lui l’hôte de la finale de l’Association Ouest. Les hommes de Steve Cherundolo affronteront le gagnant du duel texan entre Austin et Dallas prévu dimanche en soirée.