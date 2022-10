McGill annonce un parrainage de 5 M$ pour créer la série Conversations

L’Institut d’études canadiennes de McGill (IECM) a annoncé jeudi la création de la série Conversations, grâce à une dotation de 5 M$ du philanthrope canadien Charles Bronfman. L’événement annuel sera amorcé dès l’automne 2023 et ouvrira une conversation dirigée entre experts canadiens et internationaux dans des domaines particuliers comme l’économie, la politique sociale ou le gouvernement.

«Grâce à Conversations, l’IECM explorera la place du Canada dans le monde», a exprimé M. Bronfman dans un communiqué de presse, avant l’annonce officielle de son parrainage à la série, faite lors de la Conférence sur les politiques d’immigration au Canada et ailleurs dans le monde à Montréal, le 27 octobre.

M. Bronfman est connu pour soutenir depuis plusieurs années des initiatives visant à encourager les jeunes du Canada à mieux connaître et apprécier leur pays, ainsi que leur patrimoine et leur identité culturelle.

Conversations vise à engager les citoyens, les médias et les décideurs dans des discussions liées à l’histoire, à la politique et aux orientations du Canada, ainsi qu’au rôle et à la position du pays sur la scène mondiale.

«Nous voulons susciter un échange constructif sur les défis et l’avenir du Canada, plutôt qu’un débat entre acteurs avec des visions différentes», a dit à Métro Daniel Béland, directeur de l’IECM.

«L’objectif de la série est de susciter des conversations sur les problématiques liées aux politiques qui touchent la population d’une perspective globale», a poursuivi M. Béland, qui sera responsable de l’orientation thématique et de la direction de Conversations en collaboration avec un comité consultatif.

«Alors que les débats sur l’avenir du pays évoluent avec le temps, nous visons à aborder les problématiques courantes afin de comprendre les défis que nous rencontrons et comment on peut améliorer nos politiques ici et ailleurs dans le monde.»

«L’importance de l’Institut d’études canadiennes de McGill en tant que centre de recherche, d’enseignement et de dialogue constructif est en grande partie le résultat de la vision et de la générosité de M. Bronfman, qui a occupé des fonctions clés dans la création de l’Institut, en tant que bienfaiteur fondateur et coprésident inaugural», a déclaré pour sa part Christopher Manfredi, principal et vice-chancelier par intérim de McGill.

L’IECM annoncera le contenu et les conférenciers de la première édition de l’événement au printemps 2023.

Ce texte a été produit dans le cadre de L’Initiative de journalisme local.