Ventes en ligne: Ottawa accorde 12 M$ aux librairies canadiennes

Cent quatre-vingts librairies représentant 470 points de vente au Canada recevront 12 millions de dollars pour accroître leurs ventes de livres en ligne. En procédant ainsi, Patrimoine canadien souhaite aider le secteur canadien du livre à continuer de s’adapter et d’innover au sortir de la pandémie.

Notons que la pandémie de COVID-19 a entraîné une forte hausse de la demande de vente de livres en ligne, ce qui a occasionné des défis logistiques et des coûts supplémentaires en matière de main-d’œuvre, de technologie et d’expédition.

«Soutenir nos librairies dans le développement de leurs ventes en ligne, c’est investir dans notre rayonnement culturel, mais aussi dans l’avenir de nos auteurs, autrices et maisons d’édition», explique le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. «Elles pourront joindre un public plus vaste au pays, où qu’il se trouve, et lui donner accès à un large éventail de livres canadiens.»

Dans le budget de 2021, on annonçait un investissement de 32,1 millions de dollars sur deux ans pour aider les librairies à accroître leurs ventes en ligne. Ces fonds seront versés en 2022-2023 et 2023-2024.