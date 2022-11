Un collectif veut bloquer la COP15 à Montréal

La 15e Convention sur la diversité biologique (COP15) n’est que «de la poudre aux yeux», dénonce le collectif Coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15. Elle appelle à bloquer la tenue de l’événement, qui se tiendra du 7 au 19 décembre à Montréal.

Plusieurs manifestations sont prévues, notamment les 7 et 9 décembre, alors que plus de 6500 étudiantes et étudiants se sont dotés d’un mandat de grève pour protester contre les «fausses solutions» face aux crises écologiques.

La coalition s’oppose particulièrement au plan de transformation de 30% de la surface terrestre en aires protégées puisque, selon la proposition actuelle, «les peuples autochtones qui habitent depuis des millénaires le territoire sont expulsés de force». Le collectif appelle plutôt les différents acteurs présents à la COP15 à reconnaître l’autorité des communautés autochtones sur leurs territoires, sur lesquels 80% de la biodiversité mondiale se trouve.

La Coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15 est «une coalition réunissant bon nombre de personnes en provenance des milieux syndicaux, étudiants et communautaires qui s’unissent dans une mobilisation anticapitaliste, anticoloniale et anti-impérialiste visant à bloquer la tenue de la COP15».