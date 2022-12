Sapin majestueux et Père Noël sur la Promenade Masson ce week-end

Dès ce samedi, et ce jusqu’à demain dimanche, le Père Noël, accompagné de son lutin préféré, prend place à son chalet pour rencontrer les enfants ou pour se faire prendre en photo sur la Promenade Masson, à Montréal. Il écoutera également leurs vœux de Noël.

L’événement se déroulera de 11h à 16 h, au 5357, 5e avenue pendant la fin de semaine. On y distribuera gratuitement des boissons chaudes (chocolat et cidre sans alcool) et des confiseries, le tout dans un décor chaleureux.

Pour la première fois aussi, un sapin majestueux tout en lumières, accompagné de son renne, trônera sur la place de l’Église (Masson et 6e avenue). L’arbre de Noël y demeurera jusqu’en février 2023.

Des étoiles bleues et d’autres filantes accrochées aux lampadaires et des traverses lumineuses et scintillantes transforment le décor urbain pour ce mois de réjouissances.

La Promenade Masson se pare de ses plus beaux atours pour offrir aux résident(e)s du quartier et aux Montréalais(e)s une ambiance du Temps des Fêtes, remplie de magie et de bonne humeur.

Le Wifi est gratuit sur la promenade et des toilettes publiques y sont disponibles.