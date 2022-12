Montréal: le vélo hivernal aussi difficile que l’on croit?

Plusieurs utilisent tout de même le vélo en hiver, bravant le froid et la neige et le manque d'informations sur l'état des pistes.

Alors que Montréal connaît sa première tempête de neige, plusieurs pistes cyclables sont déneigés et fréquentés, notamment les différents axes du réseau express vélo (REV), alors que d’autres sont toujours impraticables, au grand dam des gens qui se déplacent à vélo peu importe la saison ou le quartier dans lequel ils vivent.

Peu d’options disponibles

À Montréal-Nord, la piste cyclable du boulevard Gouin constitue la seule piste cyclable sécurisée. Cependant, elle est seulement sécuritaire trois saisons par année puisque les bollards sont retirés l’hiver à des fins de déneigement, forçant les cyclistes à emprunter le boulevard pour se déplacer.

«On est obligés de prendre la rue parce que la piste est bloquée par la neige, raconte Jean-François Gagné de l’Association pour une mobilité sécuritaire à Montréal-Nord (AMSMN) et lui-même cycliste hivernal. En plus, la piste de Gouin est discontinué l’hiver parce qu’elle passe par les parcs Aimé-Léonard et de l’île de la Visitation, devenant des pistes de ski de fond.»

Il ajoute qu’il a été confronté samedi matin à des buttes de neige laissés sur le boulevard Gouin par des entreprises de déneigement, bloquant les pistes cyclables. «Ce n’est pas la première fois que ça arrive mais c’est toujours frustrant de voir ça. C’est illégal de mettre de la neige dans la rue et la conseillère municipale Chantal Rossi l’a même rappelé lors du dernier conseil de ville», souligne-t-il.

Photo prise samedi matin par Jean-François Gagné, montrant un amoncellement de neige bloquant la piste cyclable et le boulevard Gouin dans Montréal-Nord. Caption: Gracieuseté, Jean-François Gagné

Connaître l’état des pistes à l’avance, c’est possible

Bien que des groupes Facebook comme Ahuncycle ou Vélo d’hiver – Montréal renseignent les utilisateurs sur l’état des pistes cyclables dans certains arrondissements, peu sont au courant des outils disponibles pour connaître l’état des pistes cyclables dans leur entièreté à Montréal.

C’est ainsi qu’un groupe de programmeurs a mis en ligne dernièrement l’application VéloInfo, une plateforme de « crowdsourcing » alimenté par les cyclistes pour informer les cyclistes et la Ville de l’état des pistes cyclables à Montréal.

En entretien avec Métro, une des responsables de la création de l’application, Chantal Morin, explique que l’intérêt de faire du vélo hivernal dans la communauté montréalaise a été la principale raison à l’origine de la mise sur sur pied ce programme.

«Ce projet a débuté dans le cadre de HackQC, une compétition de programmation, raconte Mme Morin. La Ville de Montréal avait lancé le défi aux programmeurs de développer une application qui améliorerait le vélo hivernal. En faisant une étude des besoins et des intérêts, 80% des répondants ont affirmé vouloir faire du vélo en hiver si les pistes le permettent.»

«C’est cet intérêt public important qui nous a poussé à développer l’application. Dès qu’il y a des bollards de sécurité, c’est beaucoup plus difficile pour le déneigement. Cependant, nous savons que si les pistes sont mieux déneigées, il y aurait effet boule de neige qui agrandirait considérablement la pratique du vélo hivernal. Avec VéloInfo, tout le monde est mieux renseigné sur l’état des pistes et ça améliore le transport actif.»