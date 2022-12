Message de Noël: «On va être là pour vous aider», dit François Legault

Le premier ministre du Québec François Legault a, tradition oblige, adressé son message de Noël à l’ensemble des Québécois et des Québécoises. Accompagné d’une douce mélodie du temps des Fêtes et d’un sapin illuminé, le chef caquiste a souhaité de joyeuses célébrations à tous les citoyens de la province.

«Joyeux Noël tout le monde. J’espère que vous passez de joyeux moments avec vos proches, avec vos familles. Le temps des Fêtes, c’est parfait pour faire le plein d’énergie», a déclaré François Legault.

Je vous souhaite une belle soirée du réveillon. Passez un très beau temps des Fêtes! pic.twitter.com/t7TDs2Q2zk — François Legault (@francoislegault) December 24, 2022

Le premier ministre a eu, lors de son allocution, une pensée pour les personnes seules en cette fin de semaine de Noël : «n’hésitez pas à appeler un ami, une connaissance, ça peut faire toute la différence.»

Dans un contexte économique difficile, marqué par une inflation élevée, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) a également exprimé son soutien aux personnes aux prises avec des difficultés financières.

«Je pense aussi à ceux qui ont des problèmes à cause de l’argent, je sais que ce n’est pas facile pour certains. On ne vous lâchera pas. On va être là pour vous aider», a-t-il déclaré.

