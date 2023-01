Perturbations de voyages: vers l’indemnisation des clients lésés

Deux jours après avoir témoigné devant le comité permanent sur le transport aux Communes sur le fiasco aérien du temps des Fêtes, le ministre canadien des Transports, Omar Alghabra, annonce les couleurs dans une lettre d’opinion publiée dans le Journal de Montréal.

Des règles fondamentales d’indemnisation en matière de voyage existent depuis 2019, mais méritent d’être «renforcées» davantage, notamment depuis l’avalanche de plaintes qu’a connues l’Office des transports du Canada (OTC), soutient M. Alghabra dans sa missive.

La directrice de l’OTC, France Pégeot, qui était aussi devant le comité permanent de la chambre à Ottawa, a indiqué, justement, que le nombre de plaintes de la part de voyageurs en furie avait flambé au cours des dernières années.

Pour l’exercice de 2018-2019, juste avant la pandémie, seulement 7600 griefs ont été déposés à l’Office.

On parle de 21 000 en 2022. Et, actuellement, un arriéré de 33 000 dossiers attendent d’être traités.

«Les Québécois et tous les Canadiens comprennent que le mauvais temps peut perturber les voyages aériens. Cependant, ils s’attendent et méritent d’être tenus informés des plans alternatifs et d’être indemnisés lorsque leurs droits sont violés», indique le ministre Transports avant de promettre des changements dans la Charte des voyageurs «au cours des prochains mois».

Notre gouvernement travaille donc sur une charte 3.0 avec des changements substantiels qui devraient mettre le fardeau de la preuve sur les épaules des compagnies aériennes et non sur les voyageurs. Omar Alghabra. ministre des Transports du Canada

Il dit travailler actuellement à réviser le modèle actuel afin de pouvoir apporter ses modifications afin que les voyageurs puissent avoir des compensations et remboursements auxquels ils ont droit advenant des perturbations

Via Rail aussi

Ce n’est pas seulement avec Sunwing que les Québécois ont eu maille à partir pendant le temps des Fêtes. Des passagers ayant voyagé avec VIA Rail sont restés pris, parfois, pendant 19 heures dans un train en ayant peu de nouvelles. « Les Canadiens méritent mieux et il est évident que des changements s’imposent », croit le ministre.

La situation avec Via Rail fera l’objet d’une révision complète également et les conclusions « guideront les prochaines étapes à entreprendre pour s’assurer que ça ne se reproduise plus jamais.»

Et pour palier à tout cela, Omar Alghabra promet d’aller de l’avant avec le projet de train à grande fréquence entre la ville de Québec et Toronto, ce qui permettra d’avoir des voies dédiées à ce train. Actuellement les trains de passagers empruntent les rails du CN ou du CP pour amener leurs clients à destination.