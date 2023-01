Les épiceries Metro ont donné 50 M$ de nourriture en 2022

L’entreprise Metro a remis l’équivalent de 50 M$ en denrées aux banques alimentaires du Québec et de l’Ontario en 2022. Ce chiffre représente 9 millions de repas ou 4,5 millions de kilos de nourriture. L’entreprise a aussi remis 5,5 M$ en contribution financière à différentes causes.

De 2016 à 2022, l’initiative Récupartage de Metro, qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire, a permis de récupérer plus de 23 millions de kilos de nourriture, ou 45 millions de repas, à travers les différentes épiceries affiliées à la marque Metro.

«Nous avons à cœur de participer au mieux-être économique et social des communautés où nous sommes présentes», affirme Marie-Claude Bacon, vice-présidente aux affaires publiques et communications de Metro Inc.

En novembre et décembre derniers, Metro lançait la première édition de sa campagne Ensemble en santé, qui a permis d’amasser 2,2 M$ additionnels en dons pour lutter contre l’insécurité alimentaire.

Selon le Bilan-Faim de Banques alimentaires Canada, près de 500 000 Québécois ont visité une banque alimentaire en mars 2022, une augmentation de 43% par rapport aux visites de 2019.