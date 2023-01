Magali Picard, une Wendate à la tête de la FTQ

Magali Picard, une syndicaliste wendate, sera la première femme et la première personne autochtone à occuper la présidence du plus grand syndicat québécois, la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec (FTQ), qui représente 600 000 personnes. Mme Picard a été élue à ce poste à l’issue du 33e congrès de la FTQ.

La centrale syndicale a choisi une syndicaliste d’expérience, qui a été vice-présidente exécutive nationale de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC). C’est avec ce syndicat qui représente les fonctionnaires fédéraux qu’elle a mené le combat pour faire indemniser les fonctionnaires victimes du système de paie électronique Phoenix et qui n’avaient pas reçu leurs salaires pendant plusieurs mois. Elle a également défendu les emplois des fonctionnaires lors des coupes budgétaires menés par le gouvernement Harper.

Se disant honorée qu’on lui ait confié ce mandat, Mme Picard déclare, dans un communiqué, vouloir «poursuivre les luttes, comme l’ont fait tous [s]es prédécesseurs, pour une plus grande justice sociale, pas seulement pour les travailleuses et travailleurs syndiqués, mais aussi pour toute la population québécoise».

Son premier cheval de bataille sera les lois anti-briseurs de grève, annonce-t-elle. Elle réclame qu’Ottawa en adopte une et que Québec modernise la sienne afin de «l’adapter aux réalités d’aujourd’hui».

Née à Wendake, Magali Picard s’était revendiquée en 2022, en entrevue avec La Presse canadienne, «fière Wendate de Wendake».

Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit a félicité Mme Picard sur son compte Twitter.

Les deux plus grands syndicats du Québec sont désormais dirigés par des femmes, la présidence de la Confédération des syndicats nationaux étant assurée par Caroline Senneville.