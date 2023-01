Québec espère faciliter l’accès au système de santé avec ce nouvel outil

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. / Josie Desmarais/Archives Métro

Un nouvel outil d’information lancé par le ministère de la Santé est maintenant disponible sur son site web afin d’aider la population québécoise à mieux s’orienter dans le système de santé. Grâce à la compilation de données, l’outil génère des alternatives aux urgences qui s’offrent aux différentes régions du Québec, comme la prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé ou un appel au 811.

Pour chaque urgence, les utilisateurs pourront connaître les chiffres quant au nombre de personnes présentes à l’urgence, les patients qui attendent de voir un médecin en plus du taux d’occupation des civières. Les durées moyennes de séjour pour un patient en salle d’attente et pour un patient qui attend sur une civière seront également présents sur l’outil.

«Nous sommes déterminés à poursuivre notre collaboration avec l’ensemble du réseau pour réduire la pression sur nos services d’urgence tout en augmentant leur capacité d’accueil. Par ailleurs, notre nouvel outil d’information permettra de mieux cerner les alternatives disponibles et d’offrir à la population un portrait encore plus juste de l’état, en temps réel, de notre réseau de santé et de services sociaux», affirme le ministre de la Santé, Christian Dubé, à ce sujet.

Ce dispositif fait partie des nouvelles mesures visant à diminuer la pression sur les urgences, alors que certains centres hospitaliers ont demandés dans les dernières semaines de rediriger les ambulances vers d’autres urgences en raison d’un manque d’effectifs. Le ministère de la Santé précise qu’«une tendance encourageante se dessine» mais que la situation «demeure toutefois précaire» dans les urgences de la province.