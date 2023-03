SAAQ: pétition pour suspendre les frais de renouvellement de permis de conduire

En réaction à la crise qui paralyse les services de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) depuis la fin février, la Fédération canadienne des contribuables (FCC) a lancé le 7 mars une pétition en ligne pour que les frais de renouvellement de permis de conduire soient suspendus cette année. Plus de 5000 personnes ont signé la pétition jusqu’à présent.

Rappelons que les clients de la SAAQ doivent composer avec des lignes d’attentes anormalement longues depuis plusieurs jours et que bon nombre d’entre eux ont vu leur rendez-vous annulé dans la foulée.

«Cette situation est inacceptable! Si la SAAQ n’est pas en mesure de fournir ses services de manière efficace, elle devrait au moins offrir une suspension des frais de renouvellement du permis de conduire jusqu’à l’année prochaine en guise de compensation», clame le directeur Québec de la FCC, Nicolas Gagnon.

Il ajoute que la plateforme SAAQclic, lancée le mois dernier, a coûté près de 458 M$ aux contribuables et que cette dernière n’a pas permis d’améliorer l’accès aux services. «Les Québécois ont investi près d’un demi-milliard de dollars pour obtenir en retour un gâchis informatique. Il est temps que la ministre des Transports et la direction de la SAAQ rendent des comptes, et on va continuer de mettre de la pression si la situation ne s’améliore pas.»

La FCC propose au gouvernement du Québec de suivre l’exemple du gouvernement ontarien, qui a suspendu les frais de renouvellement des vignettes d’immatriculation dans le contexte de l’inflation.